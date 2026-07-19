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PRODUŽENA RUKA HDZ-A PLUS+

Šeparović je bio vojnik stranke, a Staničić Plenkovićev ‘mali’

Piše Hrvoje Zovko,
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Šeparović je bio vojnik stranke, a Staničić Plenkovićev ‘mali’
Zagreb: Otvorena konferencija sudaca u NSK | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Pravni stručnjaci objašnjavaju funkcioniranje najvažnijeg suda u državi koje je godinam obilježeno funkcioniranjem pod milošću i u interesu HDZ-a. I kad će se to promijeniti, donosi novi broj tjednika Express

Je li Ustavni sud pod predsjedanjem Miroslava Šeparovića godinama bio sinonim za produženu ruku vladajuće stranke ili je Ustavni sud ipak bio neovisna institucija, a onaj tko dovodi u pitanje njegovu neovisnost zapravo dovodi u pitanje pravnu državu?

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