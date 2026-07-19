Pravni stručnjaci objašnjavaju funkcioniranje najvažnijeg suda u državi koje je godinam obilježeno funkcioniranjem pod milošću i u interesu HDZ-a. I kad će se to promijeniti, donosi novi broj tjednika Express
PRODUŽENA RUKA HDZ-A PLUS+
Šeparović je bio vojnik stranke, a Staničić Plenkovićev ‘mali’
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Je li Ustavni sud pod predsjedanjem Miroslava Šeparovića godinama bio sinonim za produženu ruku vladajuće stranke ili je Ustavni sud ipak bio neovisna institucija, a onaj tko dovodi u pitanje njegovu neovisnost zapravo dovodi u pitanje pravnu državu?
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