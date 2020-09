Šerić: Postoji mogućnost da je Filip granični slučaj šizofrenije

Obrana će ići, kako kaže odvjetnik, u pravcu da je Zavadlav bio u šizofrenoj akutnoj situaciji, a vještaci će zatim ocijeniti je li to zapravo bilo tako...

<p>Na suđenju trostrukom ubojici <strong>Filipu Zavadlavu </strong>u Splitu svjedočila su u srijedu četvorica njegovih prijatelja. Kako su prošla svjedočenja njegovih prijatelja, za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3896292/odvjetnik-filipa-zavadlava/" target="_blank">RTL</a> komentirao je Zavadlavov odvjetnik, <strong>Branko Šerić</strong>. </p><p>- Za mene je danas prošlo očekivano. Njegovi prijatelji su govorili o stanju njegovog duševnog zdravlja onog kobnog dana. Govorili su da se kod njega dogodio raspad sustava i da je njegov misaoni tok bio potpuno zbrkan - rekao je Šerić. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Obrana će ići, kako kaže odvjetnik, u pravcu da je Zavadlav bio u šizofrenoj akutnoj situaciji te dodaje da će vještaci ocijeniti je li to bilo tako. </p><p>- Iskazi svjedoka su važni u tom smislu da su oni dokaz pred sudom i te dokaze vještaci moraju izanalizirati i donijeti zaključke - objašnjava. </p><p>- Postoji mogućnost da je on granični slučaj šizofrenije, no nisam ja stručnjak, međutim cjelokupno njegovo ponašanje ukazuje na to. Stoga, ima razloga vjerovati u to - dodaje.</p><h2>Kraj rasprave </h2><p>Šerić je naime danas rekao kako bi rasprava, točnije cijeli ovaj slučaj mogao biti gotov u petak.</p><p>- Ovisi o tome da li će vještaci moći izanalizirati kompletan spis predmeta koji im dođu ili će im trebati neko vrijeme za to - zaključuje. </p><h2>Iduće suđenje</h2><p>Na sutrašnje suđenje sutkinja je pozvala petero svjedoka. No, samo četvero njih je primilo poziv. Među njima je časna sestra koja je od mladenaštva pomagala Filipu Zavadlavu, socijalni radnik koji je ga je nagovorio da se preda nakon ubojstava te njegova stanodavka.</p>