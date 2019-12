Serija jakih potresa jutros pogodila Italiju, ljudi na ulici

Jak potres, magnitude 4,8 po Richteru, prema podacima EMSC-a, pogodio je Italiju noćas u 4:37.

Epicentar je bio nedaleko od Firence, kod grada Scarperia San Piero, prenosi N1.

Tijekom noći zabilježena su još četiri manja potresa.

Mnogi ljudi su izašli iz svojih domova zbog serije potresa, javlja La Repubblica. Dodaju kako su se neki smjestili u automobilima jer je kišilo.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.8 in Northern Italy 41 min ago pic.twitter.com/NThVFn7Cgx