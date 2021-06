Najpoznatiji hrvatski kradljivac autobusa Predrag Kojadinović (52) opet je u akciji. Kako neslužbeno doznaje MojPortal.hr upravo je on odgovoran za krađu Čazmatransovog autobusa u Velikim Sredicama kod Bjelovara sredinom svibnja ove godine.

Vozač autobusa ostavio je ključ u bravi, a kradljivac je to iskoristio kako bi uzeo autobus i malo se provozao. Autobus je kasnije pronađen blizu naselja Šemovci u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Policija je za Kojadinovićem tragala sve do jučer kada su ga pronašli i prijavili za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

Kojadinović je do sada ukrao više desetaka autobusa, kamiona i automobila, a u zatvoru je zbog krađa proveo više od 12 godina.

U siječnju ove godine osuđen je na šest mjeseci zatvora jer je pijan nožem prijetio bivšem policajcu.

Kojadinović je dosad uglavnom bio osuđivan za krađe autobusa i kamiona, a za to je skupio čak 46 pravomoćnih presuda. 1993. godine osuđen je i za ubojstvo za što je dobio 4 godine zatvora.

- Žalim zbog toga. Znam da mi život prolazi iza rešetaka, a ja se samo želim skrasiti i zaposliti kao vozač kod nekog. Dajte mi da vozim, može i u zatvoru, pod nadzorom - izjavio je jednom prilikom Predrag dok je služio kaznu u Lepoglavi.

Predrag Kojadinović s krađama autobusa i kamiona počeo je još kao tinejdžer, a od 18. godine skupio je desetke presuda za krađe i ugrožavanje sigurnosti prometa.

O njemu smo pisali i prije gotovo 10 godina, kad su mu sudili za krađu kamiona s prikolicom u Bjelovaru. Ukradenim kamionom je sletio u jarak, a potom pobjegao. Još je tada skupio nekoliko desetljeća dosuđenih kazni, ali je problem bio u tome što bi, skoro svaki put kad bi se našao na slobodi, opet nešto ukrao. Ukradenim autobusima znao je kupiti i putnike i prodavati im karte.

- On je prodao svoje imanje u Kupinovcu i zadnje što znam je da je s nekom ženom živio u Velikom Grđevcu. Inače je jako miroljubiv, sa svima nama rado popriča, popije gemišt, a mi ga nikada ne pitamo za njegove poroke. Očito je da je bolestan i da izvan zatvora ne zna živjet - rekla je jedna Predragova susjeda za MojPortal.hr.

Predrag je svojedobno bio profesionalni vozače koji je vozio ture izvan zemlje. Susjeda kaže kako je njegov otac također bio vozač autobusa.

- Znamo svi kako bi naš Peđa i sada trebao biti u zatvoru, no budući da je bolestan, on odlazak u zatvor neprestano odgađa. Zato smo svi posumnjali da je opet otišao u akciju. Ako je on ukrao taj autobus, sigurno će to priznati policiji. Uvijek prizna, a čak se voli i fotografirati u autobusima. Njemu je cilj malo se provozati, prevesti kojeg putnika, nema on nikakve loše primisli i definitivno nije nasilan - rekla je susjeda.