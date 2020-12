Mirnu nedjelju popodne stanarima zgrade u Ulici Frane Bulića 3 u Zagrebu prekinuli su jezivi krikovi iz lifta. Dječaka (6) prignječio je lift između katova. Vrištao od boli sve dok nije izgubio svijest. Hitno je prebačen u bolnicu. Oštećeni su mu jetra i pluća.

Prema riječima susjeda, dječak je trebao s ocem ići u šetnju, no dok je otac obuvao cipele nekoliko metara dalje, lift se pokrenuo. Kad je lift krenuo, on se uplašio i probao izaći što je dovelo do tragedije.

Dječaka su dva puta reanimirali, a trenutno se nalazi na jedinici intenzivne njege u KBC Rebro gdje se oporavlja od teških ozljeda. Kako doznajemo, u stabilnom je stanju.

Odlična je vijest da se liječnici nadaju kako će ga uskoro moći odvojiti od respiratora. Kako doznajemo, u utorak su dječaku ponovno snimana ozlijeđena pluća, i liječnici su zadovoljni stanjem. U oporavku i liječenju djeteta nema nikakvih komplikacija, a iako je dječak pozitivan na Covid, to ni na koji način ne otežava njegov oporavak.

'Lift je star 90 godina'

Iz službe koja je servis na liftu obavila samo nekoliko dana ranije prije nesretnog događaja nisu imali komentara, no najvjerojatniji scenariji objasnio nam je Luka Perić, serviser dizala koji se tim poslom bavi gotovo 40 godina.

- Radi se o liftu starom 90 godina koji ima potpuno drugačiji način funkcioniranja od modernog lifta. Naime, lift funkcionira tako da kada netko uđe u kabinu zbog težine te osobe se prekine kontakt ispod poda, koji detektira da se netko u njemu nalazi. Tada osoba sama mora zatvoriti kabinska vrata te se lift potom spušta ili penje na određeni kat. Ako netko u trenutku dok se osoba nalazi u liftu, njega pozove, lift neće krenuti jer je signal ispod poda i dalje u prekidu. Tek kada osoba izađe iz lifta, signal se ponovno spaja, detektira se da je lift prazan i tek tada lift kreće - objasnio je Perić.

No kako se onda ovo dogodilo?

- Prije svega, zakonski je regulirano da se djeca mlađa od 12 godina, ne bi smjela sama voziti liftom jer su prelagana, te takva vrsta lifta ne može detektirati da se netko u njemu nalazi, odnosno signal u podu još uvijek nije prekinut. Situacija je vjerojatno bila takva da je dječak ušao u lift dok je čekao tatu. Netko je lift pozvao i on se krenuo pokretati, a dječak je od straha pokušao izaći iz lifta. Dok je izlazio, lift se pokrenuo, a dječak je zaglavio između katova. Moramo se staviti u poziciju tog dječaka, njemu je šest godina, vjerojatno se uplašio kada je shvatio da će ostati u liftu bez tate - kaže.

- U principu da je on bio teži, jer pod reagira na kilažu, kada bi netko pozvao lift, lift ne bi krenuo jer bi registrirao da je netko u njemu - dodaje.

Možemo li onda reći da su takvi liftovi opasni?

- Nisu, ako se pravilno koriste. Oni se zakonom moraju redovno regulirati i servisirati. Koliko sam upoznat, servis na ovom liftu i nadgledanje je obavljeno redovno, tako da to ne bi trebala biti krivica. Tu je stvar odigralo to što je dječak bio jako lagan. Samim time, ovo bi trebalo biti upozorenje roditeljima da paze na djecu i ne daju im da se sama voze liftom, jer iako su takve situacije rijetke, mogu se dogoditi - kaže.

U gotovo 40 godina karijere, Perić se jako rijetko susreo sa sličnim slučajevima.

- Dio karijere proveo sam što u Hrvatskoj, što vani - nisam se susretao s ovakvim slučajevima. Oni postoje, no rijetki su. Bitno je samo da se lift redovno nadgleda i servisira, ali i da se ispravno koristi - priča.

Budući da prema zakonu svi liftovi moraju redovno biti nadgledani i servisirani, ima li uopće ljudi iz struke dovoljno?

- Nažalost, sve je manje kvalitetnih radnika koji su stručnjaci u svom poslu. Liftova je sve više, a struka nam lagano izumire, kao i ostali zanati. Nekako su se svi najviše fokusirali na građevinarce, dok se našoj struci ne pridaje gotovo nikakva pažnja, a bez nas se ne može. Većina ljudi koja se ovime bavi su priučeni i rade onako kako znaju, malo je stručnih ljudi. Tko će kako raditi već za koju godinu i na koji način, vidjet ćemo - zaključio je.