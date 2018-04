Šešelj: Hrvatsku zastavu ćemo i dalje paliti, gaziti i pljuvati...

Svi časni Srbi podržavaju ono što smo uradili jučer, podržavaju što smo zgazili hrvatsku zastavu i što sam opsovao ustašku majku hrvatskoj delegaciji, rekao je Vojislav Šešelj u Beogradu na press konferenciji u četvrtak.

- Tu zastavu ćemo i dalje paliti, gaziti i pljuvati jer je to zastava ustaške države - rekao je i dodao kako se zbog njegovog čina u Srbiji digla "kuka i motika".

- U Srbiji su reagirali predsjednici Republike, Vlade i Narodne skupštine. Predsjednik Republike je rekao da se ne može izvrgavati ruglu zastava niti jedne suverene zemlje, a ja kažem da može jer je pod tom zastavom izvršena agresija na Republiku Srpsku Krajinu, a 200 tisuća Srba je protjerano, a nekoliko tisuća civila je ubijeno. Pod tom zastavom ustaški režim je iz Hrvatske protjerao više od 300 tisuća Srba. Zato se toj zastavi ne može odavati poštovanje i zato ćemo tu zastavu i dalje paliti, pljuvati i gaziti jer je to zastava hrvatske ustaške države - rekao je Šešelj, a prenosi N1.

Šešelj je novinarima detaljno opisao tijek incidenta rekavši da je pokušao poderati zastavu ispred Skupštine ali nije uspio, pa je onda bacio zastavu na zemlju i temeljito je izgazio. Bio je iznenađen pitanjima da li se to zaista dogodilo, i kao potencijalne svjedoke naveo pet ili šest radnika osiguranja koji su ga pokušali spriječiti, zatim članove hrvatske delegacije koji su morali čuti njegove uvrede, a također je novinare uputio da od policije zatraže snimku sigurnosne kamere.

- Pet-šest zaštitara je reagiralo. Vidjeli su nas i otimali zastavu iz naših ruku, hrvali su se s nama. Članovi delegacije su čuli kada sam im opsovao majku ustašku. Čuo je i onaj Srbin među njima. Pa, čemu onda ova galama ako smo sve izmislili? Bilo bi izvanredno da smo izmislili, a budale nasjele, ali nismo... Zašto su se onda vratili u Zagreb, samo zbog našeg priopćenja? Nevjerojatno mi je da sumnjate da se dogodilo, ali efekt je solidan sve i da nije bilo ništa - rekao je Šešelj, javlja B92.

Dodao je kako ne zna hoće li se protiv njega pokrenuti kakav postupak.

Šešelj smatra da policija nema osnova zabraniti najavljeni miting radikala 6. svibnja u Hrtkovcima. - Skup je uredno prijavljen, imat ćemo redarsku službu i to će biti miran politički skup. Đurđevdanski radikalski uranak... Kao što je miran skup bio i 1992. godine, ni tada nije bilo incidenata. Nema razloga za zabranu - rekao je Šešelj. Zanimljivo, skup je zakazan na 26. godišnjicu mitinga nakon kojeg je uslijedilo iseljavanje Hrvata iz tog vojvođanskog sela, za što je Šešelj nedavno osuđen u Haagu na deset godina zatvora.

Odgovarajući na pitanje očekuje li da mu nakon te presude oduzmu mandat u republičkom parlamentu, Šešelj je rekao da ne vidi razlog za to, s obzirom na to da je on tu kaznu već odslužio i da se to na njega ne odnosi.

Podsjetimo, prema priopćenju koje je poslala Šešeljeva stranka, on je u srijedu u Beogradu gazio hrvatsku zastavu, no to nitko nije vidio.

EK: Šešeljev ispad izraz nepoštovanja prema instituciji koja predstavlja građane

Inicident koji je u srijedu u Skupštini Srbije izazvao srbijanski zastupnik i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj ne bi trebao imati mjesta u demokratskim institucijama i predstavlja izraz nepoštovanja prema insitituciji koja predstavlja građane, ocijenila je u četvrtak Europska komisija.

"Ono što smo jučer vidjeli ne pripada demokratskim institucijama. To je nepoštovanje prema institucijama koje predstavljaju građane i prema svima onima koji rade na dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj suradnji i pomirbi", izjavio je glasnogovornik Komisije Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, odgovarajući na novinarski upit da komentira jučerašnji incident u Beogradu.

Srbijanski zastupnik i osuđeni ratni zločinac Šešelj gazio je u Skupštini Srbije hrvatsku zastavu i vrijeđao saborsko izaslanstvo koje je zbog toga prekinulo planirani dvodnevni boravak u Srbiji.

Gordan Jandroković, prvi predsjednik Sabora u povijesti koji je posjetio Srbiju, rekao je da nije imao drugog izbora nego vratiti se "jer smo htjeli zaštititi dignitet hrvatske države".