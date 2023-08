Šest desetljeća trka magaraca: 'Bez tovara nema ni maslina, ni vinograda, ni Dalmacije...'

Zamislite, što smo mi imali u pedesetima godina prošlog stoljeća. More, sunce i bili smo sretni da su nas pomalo otkrili stranci. To je prapočetak turizma na našem Dugom Otoku. Došao je strani svijet kod nas na ljetovanje. Puno je bilo Nijemaca, a mi živjeli skromno. Ni turisti nisu imali više, to je bila stvar skoro pa dobre volje, načiniti silan put. A i svaki početak je uvijek romantičan. Tada nije bilo organizirane zabave, kao danas, prisjeća se barba Anđelko Raljević (84) zvani Čiko Saljanin u poznim godinama.