'Šest mjeseci moram čekati da bih opet mogao imati svinje. Ne mogu tako, nabavio sam telad'

Treću godinu zaredom Hrvatska i njeno gospodarstvo taoci su afričke svinjske kuge. Baš kao i protekle, ponovno se u ljetnim mjesecima eksponencijalno povećava broj kućanstava u kojima se pojavljuje svinjska kuga. Razlozi za to su različiti, a svakako počinju migracijama divljih svinja iz šuma u polja, gdje su u potrazi za hranom, ali razlog je i transport životinja iz jednih županija u druge.