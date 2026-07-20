'Šest mjeseci moram čekati da bih opet mogao imati svinje. Ne mogu tako, nabavio sam telad'
Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je da su do 20. srpnja 2026. ukupno potvrđena 94 objekta sa zaraženim svinjama. Dosad je usmrćeno oko 3500 svinja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji
Treću godinu zaredom Hrvatska i njeno gospodarstvo taoci su afričke svinjske kuge. Baš kao i protekle, ponovno se u ljetnim mjesecima eksponencijalno povećava broj kućanstava u kojima se pojavljuje svinjska kuga. Razlozi za to su različiti, a svakako počinju migracijama divljih svinja iz šuma u polja, gdje su u potrazi za hranom, ali razlog je i transport životinja iz jednih županija u druge.