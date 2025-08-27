Obavijesti

News

Komentari 0
UDAR KOD DAMASKA

Šest sirijskih vojnika poginulo u izraelskim napadima dronovima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šest sirijskih vojnika poginulo u izraelskim napadima dronovima
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Sirija i Izrael vode pregovore uz posredovanje SAD-a o smanjenju napetosti na jugu Sirije, pri čemu Damask traži sigurnosni dogovor koji bi mogao otvoriti put širim političkim pregovorima.

Šest sirijskih vojnika poginulo je u izraelskim napadima dronovima na području oko Damaska, izvijestila je u srijedu državna televizija El Ekhbariya.

Sirija i Izrael vode pregovore uz posredovanje SAD-a o smanjenju napetosti na jugu Sirije, pri čemu Damask traži sigurnosni dogovor koji bi mogao otvoriti put širim političkim pregovorima.

Damask je u ponedjeljak optužio Izrael da je poslao 60 vojnika na njegovo područje u blizini planine Hermon, čime je prekršio sirijski suverenitet. Izraelska vojska odgovorila je da su njezine snage provele rutinsku operaciju na jugu Sirije, ali ne u Beit Jinnu, području blizu libanonske granice i planine Hermon.

INVENTURA KAOSA Brutalna razglednica iz Sirije: Posljedice rata bile su strašne: od 500 do 600 tisuća poginulih
Brutalna razglednica iz Sirije: Posljedice rata bile su strašne: od 500 do 600 tisuća poginulih

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je osudilo najnovije izraelske napade, ocijenivši ih izravnom prijetnjom miru i sigurnosti u regiji.

Izrael je više puta pravdao svoje vojne intervencije u Siriji sigurnosnim razlozima, osobito nakon pada predsjednika Bašara al-Asada u prosincu prošle godine, uključujući i obvezu zaštite pripadnika druze manjine na jugu zemlje.

U siječnju je izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio da će izraelske trupe ostati na vrhu planine Hermon na neodređeno vrijeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'
DVA DOKUMENTA

Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Vještačenja koja je objavio tjednik Nacional je naručio predstavnik stanara Branko Miodrag iz susjedne zgrade koji je obuhvaćen optužnicom protiv novinarke Danke Derifaj jer je pustio novinare na pjevačevu terasu
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025