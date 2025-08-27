Šest sirijskih vojnika poginulo u izraelskim napadima dronovima

Šest sirijskih vojnika poginulo je u izraelskim napadima dronovima na području oko Damaska, izvijestila je u srijedu državna televizija El Ekhbariya.

Sirija i Izrael vode pregovore uz posredovanje SAD-a o smanjenju napetosti na jugu Sirije, pri čemu Damask traži sigurnosni dogovor koji bi mogao otvoriti put širim političkim pregovorima.

Damask je u ponedjeljak optužio Izrael da je poslao 60 vojnika na njegovo područje u blizini planine Hermon, čime je prekršio sirijski suverenitet. Izraelska vojska odgovorila je da su njezine snage provele rutinsku operaciju na jugu Sirije, ali ne u Beit Jinnu, području blizu libanonske granice i planine Hermon.

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je osudilo najnovije izraelske napade, ocijenivši ih izravnom prijetnjom miru i sigurnosti u regiji.

Izrael je više puta pravdao svoje vojne intervencije u Siriji sigurnosnim razlozima, osobito nakon pada predsjednika Bašara al-Asada u prosincu prošle godine, uključujući i obvezu zaštite pripadnika druze manjine na jugu zemlje.

U siječnju je izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio da će izraelske trupe ostati na vrhu planine Hermon na neodređeno vrijeme.