Šest tisuća policajaca je radilo za Thompsonov koncert, dio milijunskog troška plaća država

Za najveći koncert održan u Hrvatskoj, onaj Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, angažirano je 6523 policajca. Većih incidenata nije bilo, najveći problem je bila pirotehnika, a 24sata su iz prve ruke svjedočila organiziranosti svih službi u Stožeru koji se nalazio u Kockici. Angažirani su svi rodovi policije, pa i ATJ Lučko, u Kockici su bili i djelatnici SOA-e, Grada Zagreba, Ministarstva, inženjeri koji su pazili na nosivost mostova preko kojih su se ljudi kretali, prometni stručnjaci, stručnjaci za telekomunikacije iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla, stručnjaci iz telekomunikacijskih tvrtki, šefovi hitnih službi, vatrogasaca, Civilne zaštite, pa čak i pripadnici talijanske policije koji su došli pomoći sa svojim iskustvima.

Ovakva razina sigurnosti košta, a Nacional piše da je račun iz policije 4,7 milijuna eura i to samo za policajce. Tu ne ulaze ostali troškovi, kao pokretna policijska stanica i ostale sigurnosne stvari, helikopter, gorivo...Kako doznaje taj tjednik, iako bi svi troškovi trebali biti odgovornost organizatora jer je riječ o privatnom komercijalnom događaju.

– Sukladno Zakonu o javnom okupljanju organizator javne priredbe športske, kulturne ili zabavne naravi dužan sudjelovati u snošenju troškova dodatnih mjera osiguranja koje će policijska uprava poduzeti u svrhu osiguranja javnog reda i mira izvan svoje redovite djelatnosti. O snošenju troškova sklapa se ugovor najkasnije 48 sati prije početka javne priredbe - kažu za Nacional iz policije.

Nacionalov izvor pak tvrdi da će organizator platiti samo ono što su troškovi osiguranja na i oko Hipodroma i Bundeka, dok će ostalih oko dva milijuna morati platiti porezni obveznici.

- Nema šanse da sve plati organizator. Točno je da se ugovor potpisuje između organizatora i policije, no organizator sigurno neće platiti troškove 1000 policajaca u centru grada Zagreba. Organizator će platiti trošak osiguranja na Hipodromu i Bundeku, bit će zanimljivo vidjeti gdje će se povući granica do koje plaća organizator. Odnosno, do koje točke će organizator reći: ‘U redu, ja plaćam do ovdje’. Jer, prometnu signalizaciju na ulascima u grad, autoputu i ostalim dijelovima izvan te mikrozone sigurno neće platiti organizator. To će platiti država. Helikopter? I to će, vrlo vjerojatno, naplatiti državi. To organizatora nije briga. To ide u javnu sigurnost. Organizator će platiti samo ono što je bilo na Hipodromu i Bundeku. A sve ostalo, uključujući i helikopter, koji je letio gotovo cijeli dan, platit će porezni obveznici - govori Nacionalov izvor.