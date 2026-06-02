Šesta konferencija Kvaka24: Poslovni svijet se mijenja i to je velika prilika

Dobro došli u novi svijet, koji je svaki dan sve noviji i drugačiji, tim riječima je Goran Gavranović, publisher/izdavački direktor 24sata, otvorio šestu poslovnu konferenciju Kvaka24 pod nazivom "Nova pravila igre: Svijet promjena i prilika".

U fokusu okupljenih gospodarstvenika, bankara, predstavnika industrije i poduzetnika našli su se geopolitički izazovi, energetska tranzicija Europe i otpornost hrvatskoga gospodarstva u vremenu neizvjesnosti.

- Promjene izazivaju strah jer svi volimo sigurnost i predvidivost, no civilizacija se oduvijek mijenja. Danas je razlika samo u tome što su promjene puno brže - rekao je Gavranović, podsjećajući na to da tehnologija danas postaje primjenjiva gotovo istoga trenutka kad nastane.

Osvrnuo se i na umjetnu inteligenciju, slikovito ustvrdivši da je teško predvidjeti "što će biti s AI-jem kad jednoga dana uđe u pubertet". Uvodni govor zaključio je citatom Boba Dylana: "Tko nije zauzet življenjem, zauzet je umiranjem".

'Svijet će biti šaren'

Uvodno predavanje održao je ekonomist dr. sc. Damir Novotny sa Sveučilišta Algebra Bernays, koji je upozorio da se Europa nalazi u vremenu povratka geopolitike i novih ekonomskih pravila.

- Svijet će biti šaren, nekome će se to sviđati, nekome neće, ali tako će biti - poručio je Novotny dodajući da su ratovi, poremećaji nabavnih lanaca i rast javnog duga postali trajni izazovi.

Na business chatu "Novi energetski miks", koji je moderirao glavni urednik Expressa, Igor Alborghetti, predsjednik Uprave Končara, Gordan Kolak, govorio je o stoljeću električne energije i izazovima energetske transformacije.

- 21. stoljeće je stoljeće električne energije. Europa mora snažnije ulagati u elektroenergetsku infrastrukturu - rekao je Kolak.

Osvrnuo se i na kinesko tržište poručivši da europske zemlje teško mogu zaustaviti ulazak kineskih kompanija.

- Nedavno sam bio u Kini i vidio goleme kapacitete koji traže izlaz na druga tržišta. Ne možemo ih ignorirati, ali možemo razvijati zajedničke tehnologije - istaknuo je Kolak.

Na prvom panelu, posvećenom utjecaju globalnih trendova na hrvatsko gospodarstvo, sudjelovali su Višnja Božinović iz Raiffeisenbank Hrvatska, Mislav Galler iz Telemacha Hrvatska, Sandra Švaljek iz Hrvatske narodne banke i Antun Trojnar iz Obrtničke komore Zagreb. Višnja Božinović ocijenila je da su hrvatski poduzetnici pokazali otpornost u velikim krizama.

- Poduzetnici danas dolaze u banku s puno promišljenijim modelima i jasnijim očekivanjima - rekla je

Podsjetila je da je Raiffeisenbank među prvima omogućila digitalno kreditiranje, što je poduzetnicima ubrzalo pristup financiranju. Sandra Švaljek poručila je da Hrvatska, unatoč globalnim krizama, nema strukturne slabosti koje bi ozbiljno ugrozile stabilnost.

- Inflacija će se vjerojatno smirivati, a gospodarstvo ostaje u dobroj kondiciji - rekla je, dodajući da bi stopa gospodarskog rasta mogla ostati oko 2,5 posto.

Posebno se osvrnula na turizam i upozorila da visoke cijene mora pratiti odgovarajuća kvaliteta usluge.

- Ako turist dobije više za novac koji daje, neće biti problema - kaže.

Mislav Galler govorio je o ulozi telekom industrije u svakodnevici građana i poduzetnika.

- Mi smo jedna od rijetkih industrija koja mora biti što manje vidljiva korisniku - rekao je navodeći snažan rast podatkovnog prometa posljednjih godina.

Dodao je i da Telemach, kad je dolazio na tržište u RH, nije došao "samo sudjelovati", nego osvojiti ozbiljan tržišni udio, posebno među poslovnim korisnicima.

Antun Trojnar upozorio je da obrtnicima najveći izazov predstavlja nestabilna porezna politika.

- Obrtnici nemaju velike administracije iza sebe i trebaju jednostavna, brza rješenja - rekao je dodajući da mali poduzetnici moraju znati što ih čeka sutra kako bi mogli planirati poslovanje.

Posebno je naglasio potrebu za dostupnijim kreditima.

Panel "Fiskalizacija 2.0: lekcije, izazovi, rješenja", koji je moderirala novinarka 24sata Snježana Krnetić, okupio je Andreju Kajtaz iz Fine i Jasminu Rukavinu iz računovodstvenog ureda Runa.

- Probleme više ne zovem problemima, nego izazovima - rekla je Jasmina Rukavina priznajući da su računovođe ponovno bili među prvima na udaru promjena.

Upozorila je da je dio poduzetnika podcijenio važnost pripreme za fiskalizaciju i da je nedostajalo testno razdoblje.

- Digitalizacija će dugoročno biti dobra stvar, ali prijelaz nije bio bezbolan - poručila je Rukavina.

Andreja Kajtaz priznala je da je praksa pokazala kako je fiskalizacija složenija nego što je izgledalo u teoriji.

- Teorija izgleda savršeno, ali praksa pokaže gdje sustav zapinje - rekla je, naglasivši kako je Fina posljednjih mjeseci veliki fokus stavila na edukacije i individualnu podršku korisnicima.

U razgovoru o reshoringu hrvatske ekonomije Igor Jagodić iz Končar - Električnih vozila istaknuo je važnost europskog novca za razvoj domaće industrije.

- Mi smo dio Europe i sredstva postoje, treba ih znati koristiti - rekao je u panelu koji je vodila novinarka 24sata Ana Dasović.

Manja Penavić Dika iz Gumi servisa govorila je o svakodnevici malog poduzetništva.

Pomoć u edukaciji

- Kombiniramo proizvodnju i servis kako bismo maksimalno koristili kapacitete - rekla je upozorivši na to da javni sektor često odvlači radnu snagu višim plaćama i manjim opterećenjem.

Treći panel, "Svijet bez keša", moderirala je novinarka 24sata Bojana Mrvoš, a sudjelovali su Lucija Marjančić iz Raiffeisenbank Hrvatska, Andrea Čović Vidović iz Predstavništva Europske komisije i Vanja Vejzagić sa Sveučilišta Algebra Bernays.

- Digitalni euro neće zamijeniti gotovinu - poručila je Andrea Čović Vidović naglasivši da Europa želi osigurati dostupnost financijskih usluga i građanima koji nisu digitalno pismeni.

Dodala je da je cilj omogućiti i starijima sigurno upravljanje financijama. Lucija Marjančić upozorila je da digitalna plaćanja postaju sve sofisticiranija.

- Dolazi vrijeme kad će umjetna inteligencija moći izvršavati plaćanja i predlagati kupnje - rekla je, dodajući da će sigurnosne metode poput PIN-ova i SMS kodova postupno zamijeniti glas, pokreti ili biometrijski obrasci.

Vanja Vejzagić upozorio je da digitalna transformacija neće uspjeti bez edukacije korisnika. Istaknuo je koliko je važno razumjeti s kim dijelimo podatke.

- Na kraju se sve svodi na pitanje kome vjerovati - rekao je dodajući da financijski sektor mora pomoći starijim generacijama da lakše prate tehnološke promjene. Završni panel okupio je poduzetnike nove generacije. Dijana Najjar Raškaj iz Philip Morrisa Zagreb rekla je da je kroz programe podrške održivom poduzetništvu podržano 77 poduzeća i uloženo gotovo milijun eura.

- Mnogi od njih danas uspješno posluju i šire se izvan Hrvatske - rekla je Najjar Raškaj.

Ana Brigović iz ACT Grupe naglasila je da poslovanje ne smije biti usmjereno samo na profit.

- Naš je cilj stvarati društveni učinak i pomagati ranjivim skupinama - rekla je dodajući da su zaposlenici prvi prioritet svakog odgovornog poslodavca.

Ivan Pavić iz Green Energy Pala otvoreno je govorio o izazovima razvoja kompanije.

- Dolazimo iz akademske zajednice te smo morali učiti prodaju i financiranje gotovo od početka - rekao je Pavić.

Filip Macukić iz Mediartem AI upozorio je da umjetna inteligencija neće samo pomoći poslovanju, nego će mijenjati tržište rada.

- Neki će poslovi biti nadopunjeni, neki zamijenjeni, ali edukacija ljudi ostaje ključna - rekao je Macukić. Nikolina Perša iz Smočnice govorila je o poduzetničkom putu u manjoj sredini.

- Bilo mi je teško maknuti se iz proizvodnje i delegirati posao, ali zajednica mi je jako pomogla - rekla je zaključivši da lokalna povezanost i podrška mogu biti velika konkurentska prednost.