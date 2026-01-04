Šestero Hrvata zaglavljeno u Jemenu: Vojne borbe blokirale letove i spriječile povratak kući

Šest hrvatskih turista trenutno je zaglavljeno na otočiću Sokotra u Arapskom moru. Otok pripada Jemenu, gdje novi val nasilja i vojnih sukoba stvara kaos, javlja HRT. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izvodi zračne napade na separatiste na jugu zemlje, a u cijelom području zaustavljen je sav zračni promet.

Zbog toga Hrvati već danima ne mogu napustiti otok i vratiti se kući. Hrvatska grupa na Sokotri stigla je preko turističke agencije i trebala se vratiti 2. siječnja, no po dolasku na aerodrom saznali su da su svi letovi otkazani.

- Trenutno se nalazimo na Sokotri i ne znamo kada ćemo moći kući. Naša ambasada u Egiptu uključila se u rješavanje situacije i prikupljanje informacija kako bi nam osigurala siguran povratak - ispričala je Maja Mačinko, učiteljica tehničke kulture iz Zagreba.

Unatoč dramatičnoj situaciji, lokalno stanovništvo pružilo je pomoć i gostoljubivost, omogućivši turistima smještaj i osnovnu logistiku na otoku. Hrvatsko veleposlanstvo poručuje da pomoć nikome neće izostati, no okolnosti otežavaju brzi povratak.