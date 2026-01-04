Obavijesti

News

Komentari 2
ISRCTALI SIMBOL HAMASA

Njemačka: Vandali podmetnuli požar na imanju povjerenika za borbu protiv antisemitizma

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka: Vandali podmetnuli požar na imanju povjerenika za borbu protiv antisemitizma
Foto: Ramadan Abed

Na njegovu imanju podmetnut je požar, a počinitelji su ostavili crveni trokut – simbol Hamasa

Na posjedu povjerenika za borbu protiv antisemitizma savezne pokrajine Brandenburg podmetnut je požar i iscrtan crveni trokut, simbol Hamasa, javljaju njemački mediji u nedjelju.

„Bilo kojim obliku ekstremizma u Brandenburgu nije mjesto. Nasilje protiv osoba i imovine je potpuno neprihvatljivo“, rekao je pokrajinski premijer Dietmar Woidke.

Dodao je kako policija vodi intenzivnu istragu kako bi se pronašli počinitelji.

TRAŽE REAKCIJU IZRAELA Francuska, Kanada i Britanija upozoravaju: Humanitarna situacija u Gazi se pogoršava
Francuska, Kanada i Britanija upozoravaju: Humanitarna situacija u Gazi se pogoršava

Na pomoćni objekt na posjedu Andreasa Buettnera (stranka Ljevica) u gradiću Templinu, sjeverno od Berlina, u noći na nedjelju izvršen je napad zapaljivim sredstvima. Političar i njegova obitelj su se u tom trenutku nalazili u kući.

Prema informacijama iz službi sigurnosti, na objektu su počinitelji iscrtali crveni trokut, simbol palestinske terorističke organizacije Hamasa.

„Ovaj napad me neće smesti u obavljanju moje dužnosti“, rekao je Buettner.

PRIORITET: RAZORUŽATI HAMAS Trump i Netanyahu sastali se na Floridi: 'Tri problema u Gazi riješili smo za samo pet minuta'
Trump i Netanyahu sastali se na Floridi: 'Tri problema u Gazi riješili smo za samo pet minuta'

Od napada Hamas na Izrael u listopadu 2023. i rata u Gazi koji je uslijedio, u Berlinu je dolazilo do nasilnih prosvjeda na kojima se glorificirao Hamas i pozivalo na uništenje Izraela.

Stranka Ljevica se tijekom tih prosvjeda profilirala kao simpatizer propalestinskog pokreta i kao jedan od najvećih kritičara postupaka izraelske vlade.

Od početka rata u Gazi, broj kaznenh djela s antisemitskom pozadinom u Njemačkoj se udvostručio. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
IMA SE, MOŽE SE

Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
PADAT ĆE DANIMA

FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

Na kopnu u većini krajeva pada susnježica i snijeg koji stvara novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj,
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026