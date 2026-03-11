Šestero mrtvih u požaru busa u Švicarskoj, svjedoci užasa: 'Kroz plamen je čovjek trčao van...'

Švicarska je u šoku nakon stravične tragedije koja se dogodila u utorak navečer u gradiću Kerzers, dvadesetak kilometara zapadno od Berna. Najmanje šest osoba je poginulo, a pet ih je ozlijeđeno kada je regionalni autobus tvrtke PostBus u potpunosti izgorio. Iako istraga još traje, policija sumnja na namjerno izazvan požar, a prema iskazima svjedoka, vatru je navodno izazvao putnik koji se sam zapalio.

Požar je buknuo oko 18:25 sati dok se autobus kretao glavnom ulicom. Prema prvim informacijama iz policije kantona Fribourg, svi elementi upućuju na to da nije riječ o nesretnom slučaju ili tehničkom kvaru, već o "dobrovoljnom činu".

​- U ovoj fazi imamo elemente koji upućuju na namjeran čin osobe koja se nalazila unutar autobusa - izjavio je glasnogovornik policije Frédéric Papaux.

Foto: STATE OF FREIBURG

Istražitelji provjeravaju navode, koje su prenijeli i švicarski mediji da se jedan od putnika polio zapaljivom tekućinom i potom zapalio, što je izazvalo eksploziju vatre koja se u nekoliko trenutaka proširila na cijelo vozilo. Dužnosnici su istaknuli kako zasad nema nikakvih naznaka da bi se radilo o terorističkom napadu. Identifikacija žrtava mogla bi potrajati danima zbog teškog stanja tijela.

Svjedoci: 'Vidjela sam osobu kako gori i trči iz autobusa'

Prizori na mjestu nesreće bili su stravični. Putnici su u panici pokušavali pobjeći iz gorućeg vozila, a hitne službe koje su stigle na teren zatekle su autobus u potpunosti zahvaćen plamenom. Tri teško ozlijeđene osobe prevezene su u bolnice, dok je dvoje putnika, kao i jedan bolničar, zbrinuto na licu mjesta.

​- Bilo je šokantno. Vidjela sam kako iz autobusa u plamenu izlijeće jedna osoba koja je gorjela - ispričala je Mina Gendre, zaposlenica trgovine ispred koje se autobus zaustavio.

Ona je dodala kako je vatra buknula iznenada i proširila se nevjerojatnom brzinom, ostavljajući putnicima vrlo malo vremena za reakciju.

Švicarska zavijena u crno

Tragedija je duboko potresla zemlju, koja se još oporavlja od požara u baru u skijalištu Crans-Montana početkom godine, u kojem je život izgubila 41 osoba. Švicarski predsjednik Guy Parmelin izrazio je sućut obiteljima žrtava.

Foto: ROMINA AMATO/REUTERS

"Šokiran sam i ožalošćen što su ljudi ponovno izgubili živote u teškom požaru u Švicarskoj. Moje misli su s obiteljima preminulih, ozlijeđenima i spasilačkim timovima", poručio je Parmelin.

Iz tvrtke PostBus, čiji je autobus izgorio, priopćili su da su "duboko pogođeni" ovom tragedijom i da surađuju s vlastima kako bi se razjasnile sve okolnosti.

