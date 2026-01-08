Sestra djevojke koju je mladić ubio u Rijeci poslala pismo javnosti: 'Tko je znao, a šutio?'

Prije nešto više od mjesec dana, 6. prosinca 2025., strašan zločin potresao je, ne samo Rijeku, nego i cijelu Hrvatsku. Ozlijeđenu mladu ženu Rominu V. (22) na stubištu je pronašao strani radnik. Izašao je iz zgrade dozivajući pomoć, no djelatnici Hitne pomoći koji su je pronašli na 3.katu i pokušali reanimirati nisu mogli ništa učiniti.

Kako smo neslužbeno doznali, na gornjem dijelu tijela imala je 30-ak ubodnih rana. Trag krvi policiju je odveo do stana na 4. katu gdje su pronašli lakše ozlijeđenog mladića Frana B. (24) i uhitili ga zbog femicida. Bilo je to devet dana prije Rominina 23. rođendana.

Mjesec dana nakon femicida, sestra ubijene Romine uputila je pismo javnosti u kojemu traže istinu, odgovornost te pozivaju na promjenu. Uz njezinu suglasnost prenosimo ga u cijelosti.

Ovo pismo pišem kao sestra.

Kao kći.

Kao majka.

Kao netko kome je nasilje uzelo dio života koji se nikada neće vratiti.

Prije točno mjesec dana, moja sestra Romina je ubijena. Samo 9 dana prije svog 23. rođendana.

Nasilno.

Brutalno.

Na način koji nijedna obitelj ne bi smjela upoznati.

Od tog dana, naš svijet se podijelio na prije i poslije.

Na tišinu koja para uši.

Na buđenja u kojima se nadaš da je sve bio samo ružan san.

Na našu dječicu koja pitaju zašto teta Romina više ne dolazi.

Na roditelje kojima je srce istrgnuto iz tijela, ali i dalje moraju disati.

O nasilju se često govori u brojkama, statistikama i naslovima.

Ali iza svakog naslova stoji obitelj koja više nikada neće biti ista.

Mi ne tražimo osvetu.

Tražimo istinu.

Tražimo odgovornost.

Tražimo promjenu.

Jer ovakvi zločini ne događaju se iznenada.

Iza njih često stoje znakovi:

– nasilno ponašanje

– prijetnje

– nestabilnost

– strah koji netko vidi, ali odluči prešutjeti

I ovdje želim postaviti pitanje koje si postavlja svaka obitelj žrtve:

Tko je znao, a šutio?

Nitko ne može preuzeti krivnju za tuđe djelo.

Ali svatko ima odgovornost reagirati kada vidi da netko postaje opasan – za druge ili za sebe.

Šutnja nije neutralna.

Šutnja ponekad čuva prividan mir, ali ne spašava živote.

Ako ijedna osoba, čitajući ovo, sutra:

– prepozna nasilje

– prijavi prijetnje

– potraži pomoć za nekoga tko je nestabilan

– zaštiti ženu koja se boji

onda smrt moje sestre neće biti samo još jedan naslov.

Ovo pismo nije protiv nekoga.

Ovo pismo je za nekoga.

Za žene koje šute jer misle da će se njihovi partneri ,"smiriti".

Za roditelje koji se boje priznati da njihovo dijete treba pomoć.

Za društvo koje prečesto reagira tek kad je kasno.

Mi ćemo zauvijek nositi ovu bol.

Ali ne želimo da je nosi još neka obitelj.

Ne okrećite glavu.

Ne relativizirajte nasilje.

Ne šutite.

Jer iza svake žrtve stoji cijeli svijet koji je zauvijek slomljen.

Mi kao društvo smo zakasnili.

Ti nemoj.

Za Rominu, i za sve Romine!

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/