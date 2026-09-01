Sestra i brat nestali: Kći majci prije nego joj je isklizula iz zagrljaja "Nemoj me pustiti"!

U prevrtanju trajekta kraj obale sjevernog Cipra poginulo je osmero ljudi, a za još 20 osoba i dalje se traga. Među nestalima su 12-godišnja Miray i njezin šestogodišnji brat Mehmet Asaf. Njihovi roditelji preživjeli su nesreću, ali sad proživljavaju najteže trenutke života čekajući vijest o djeci koja su im u samo nekoliko sekundi nestala u nemirnome moru.

- Govorila mi je: 'Nemoj me pustiti'. Nisam je pustila. Kunem se, nisam pustila svoju kćer - kroz suze je ispričala Ayten Bicer, prisjećajući se trenutka u kojem joj je 12-godišnja Miray iskliznula iz zagrljaja.

Obitelj se u nedjelju vraćala u Tursku nakon odmora na Cipru, kad se trajekt kojim su putovali prevrnuo u uzburkanome moru. Ayten i suprug Hayri uspjeli su preživjeti, ali njihovih dvoje djece, Miray i šestogodišnji Mehmet Asaf, još se vode kao nestali.

U kaosu koji je nastao nakon prevrtanja broda na Ayten je pao kovčeg. Udarac ju je prisilio da na trenutak izgubi čvrsti stisak kojim je držala svoju djevojčicu. Uspjela ju je uhvatiti za stopalo, ali paluba i sve oko njih bili su prekriveni motornim uljem.

- Posvuda je bilo sklisko, kao da je sve prekriveno uljem. Iskliznula mi je iz ruke - rekla je slomljenim glasom.

Njezin suprug Hayri jedva je pronalazio riječi kojima bi opisao bol obitelji.

- Nismo mogli ništa učiniti. Izgubili smo svoju djecu. Dvoje od moje troje djece više nije s nama. Mi odlazimo, a njih ostavljamo na ovom otoku - rekao je.

Dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu, Ayten i Hayri s ostalim obiteljima čekaju u luci Kyrenia. Svaki dolazak broda, svaki pokret spasilaca i svaka nova informacija bude nadu da će se njihovi najmiliji ipak vratiti.

Na trajektu se nalazilo 259 putnika i osam članova posade. Na sjevernom Cipru proglašena je trodnevna nacionalna žalost.