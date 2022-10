Sestra nestale Marijane ušla u 'Zadrugu': Obitelj i ja doznali smo pravu istinu o mojoj sestri!

U kontroverzni srpski reality show 'Zadruga' sinoć je ušla Hrvatica Maja Kovačević, čija je sestra Marijana Seifert, koju smo upoznali u Big Brotheru, misteriozno nestala prije šest mjeseci. Prije ulaska u show s voditeljicom Dušicom Jakovljević razgovarala je o nestaloj sestri...

- Odmah si me podsjetila na Marijanu, jako sličite. Radila sam na Big Brotheru kad se ona natjecala. Drago mi je da si s nama - rekla je Maji voditeljica.

- Jako sam pod stresom i trebalo mi je puno hrabrosti da dođem ovdje. Ljudi su me jako izvrijeđali i osudili jer ulazim u 'Zadrugu'. Trebaju shvatiti da sam ovo dogovorila prije tragedije. Želim svom sinu pružiti... - počela je pričati Maja i onda je zastala... Riječ je opet uzela voditeljica:

- Što se dogodilo s Marijanom? Ima li ikakvog napretka u istrazi, možeš li se prisjetiti tog jutra, znam da ti je teško...

- Ne bih se htjela fokusirati na to, za sve postoji svoje vrijeme - odgovorila je Maja, ali voditeljica je nastavila inzistirati s pitanjima.

- Mi u obitelji dali smo sve od sebe da što više toga saznamo. I saznali smo 99,9 posto, a kad budem spremna to ispričati, sve ću podijeliti s javnosti. Napokon smo dobili sliku što se dogodilo i pokušavamo to prihvatiti. Imam šesto čulo, kad se to dogodilo znala sam da je više nema i sad se sve dokazalo da je tako kako je - poručila je Maja Kovačević.

Voditeljica ju je potom upitala zna li obitelj sve pojedinosti nestanka.

- Znamo apsolutno sve! Plač i suze dijelim samo sa svojom obitelji. Moja bol je moja bol i nosit ću je do kraja života. A ljudi ne mogu očekivati da ću odustati. To je pogađalo i moju sestru, nju su dokrajčili zli komentari, nije se od toga nikad oporavila. Ali ja sam drugačija, drvlje i kamenje možete po meni, nećete me slomiti ni uništiti! - rekla je na kraju razgovora prije ulaska u reality kuću.

Tamo je natjecateljima rekla da stiže iz Zagreba i radi kao trenerica za pse, Ako osvoji glavnu nagradu, kaže da bi htjela otvoriti salon za šišanje pasa...

Podsjećamo, Marijana Seifert nestala je krajem travnja ove godine. Njezin nestanak prijavio je suprug Karlo.

