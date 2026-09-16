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'BAKA I DJED SU SLOMLJENI'

Sestra teško opečenog dječaka iz Zadra: 'Nitko nas još uvijek nije kontaktirao. Teško nam je'

Piše Ivan Štengl,
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Sestra teško opečenog dječaka iz Zadra: 'Nitko nas još uvijek nije kontaktirao. Teško nam je'
Foto: 24sata
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Dva dana nakon požara u zadarskom stanu u kojem je teško stradao trogodišnjak, policija je završila krim istraživanje

Nitko nas još nije ispitao. Ni mene, ni baku, ni djeda. Nitko nas nije nazvao da nas pita što znamo, što se događalo i na što smo sve upozoravali. Baka i djed su potpuno slomljeni. Oni su sada jadni i nemoćni, ne znaju što mogu napraviti niti kome se više obratiti, ispričala je Simona Zrilić, sestra opečenog trogodišnjeg dječaka iz Zadra, u razgovoru za Zadarski list. 

Stravični požar u Zadru šokirao je mještane, a teško ozlijeđeni dječak ima opekline na 54 posto tijela. Njegova sestra ispričala je da izjavu nisu dali ni ona ni baka i djed dječaka, iako tvrdi da upravo oni mogu govoriti o situaciji u obitelji i događajima koji su prethodili nesreći.

- Teško nam je svima, a najteže je kada znaš da ti je dijete, odnosno unuk i brat, u tako teškom stanju, a ti ne možeš napraviti apsolutno ništa - rekla je.

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Simona je ranije za Zadarski list izjavila da je obitelj godinama bila zabrinuta zbog načina na koji se majka brinula o dječaku. 

- Godinama smo upozoravali nadležne službe. Pokušali smo se izboriti i da otac dobije skrbništvo. Baka i djed su očajni. Samo žele znati da je njihov unuk dobro i da se ovakvo nešto više nikada ne može ponoviti,

Dva dana nakon požara u zadarskom stanu u kojem je teško stradao trogodišnjak, policija je završila krim istraživanje. Sumnjiče 36-godišnju hrvatsku državljanku za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Nakon provedenoga kriminalističkog istraživanja ženu su predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Kaznenu prijavu podnijeli su nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, objavili su iz PU zadarske.

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