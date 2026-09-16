Teško ozlijeđeni dječak iz Zadra i dalje se bori za život: 'Stabilno je, ali vitalno ugroženo'

Trogodišnji dječak koji je teško nastradao u požaru u Zadru nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilan, objavila je u srijedu Klinika za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, dodavši da je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava. Iz Klinike navode da se, zbog utvrđenih ozljeda više organskih sustava, nastavljaju mjere intenzivnog liječenja.

Požar je izbio u ponedjeljak navečer u stanu u kojemu je dječak u trenutku izbijanja vatre bio sam. Vatrogasci su dojavu zaprimili oko 19,50 sati, a požar, koji je zahvatio kuhinju i dnevni boravak, lokalizirali su oko 20,25 sati.

Dječak je s opeklinama prvog i drugog stupnja prevezen prvo u Opću bolnicu Zadar, a zbog težine ozljeda iste je večeri prebačen u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

Policija je priopćila da je požar izazvao kratki spoj na produžnom kablu na koji su bili priključeni mobitel i ventilator.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je u utorak da je obitelj dječaka bila u sustavu socijalnopravne zaštite, no rekao je da ne može iznijeti je li jedna od mjera bilo izuzimanje djeteta od majke, ocijenivši da bi to bilo preuranjeno. Naveo je da inspekcijska služba Ministarstva prikuplja svu potrebnu dokumentaciju, nakon čega će uslijediti daljnji postupci, te da je izuzimanje djeteta iz obitelji uvijek krajnja mjera koju u konačnici donosi sud.