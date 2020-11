Sestre su poginule u nesreći 2006. Još ni optužnica protiv osumnjičenog nije potvrđena

Sestre Višnja (22) i Gordana Filipović (18) poginule su u nesreći 15. prosinca 2006. Gotovo 14 godina nakon njihove smrti, još nije potvrđena optužnica protiv Roberta Žaje, osumnjičenog za izazivanje sudara

<p>Obitelji žrtava prometne nesreće <a href="https://www.24sata.hr/news/je-li-kamenicki-povlasten-na-ilici-usmrtio-dvoje-javnost-nece-znati-sto-se-zbiva-na-sudenju-727589" target="_blank"><strong>za koju terete Marina Kameničkog čekale su “samo” dvije i pol godine</strong></a> do početka suđenja, dok obitelj Filipović iz Rijeke pravdu čeka već 14 godina i pitanje je hoće li je uopće dočekati.</p><h2>14 godina nakon smrti još nisu potvrdili optužnicu</h2><p>Naime, gotovo 14 godina nakon tragične smrti sestara Filipović još nije potvrđena optužnica protiv Roberta Žaje, osumnjičenog za izazivanje prometne u kojoj su mlade Riječanke <strong>Višnja (22) i Gordana (18)</strong> izgubile život.</p><h2>Izbjegavala frontalni sudar, Yaris se prevrnuo</h2><p>Kobnog 15. prosinca 2006. godine sestre su s tri mladića iz Rijeke autocestom krenule na koncert u Zagreb.</p><p>Za upravljačem Toyote Yaris bila je starija sestra Višnja. Kod Inine benzinske postaje u Čavlima, izbjegavajući frontalni sudar s nailazećim jurećim vozilom koje joj je dolazilo ususret u njezinu traku, Yaris se prevrnuo.</p><p>Pri prevrtanju Višnja je poginula, a mlađa sestra Gordana dan kasnije podlegla je teškim ozljedama.</p><p>Mladići su imali sreće, preživjeli su. Tadašnja policijska izvješća govorila su da je nesreću prouzročio vozač tamnoplavog Renault Clija, koji je pobjegao s mjesta nesreće.</p><h2>Uhitili ga nakon 10 godina</h2><p>Deset godina kasnije, na samu godišnjicu pogibije, uhićen je Žaja.</p><p>U lipnju 2017. riječko državno odvjetništvo protiv njega je podiglo optužnicu temeljeći je na rezultatima iscrpnog dokaznog postupka, no njegovi odvjetnici uložili su prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza te izuzeće pojedinih ljudi iz MUP-a, kao i istražitelja koji su ga osumnjičili.</p><h2>Traže doradu optužnice</h2><p>Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci 19. lipnja ove godine objavilo je odluku kojom se optužnica, radi boljeg razjašnjavanja i dopune istrage, vraća na doradu državnom odvjetniku, smatrajući kako navedeni dokazi nisu dovoljni za njezino potvrđivanje.</p><p>DORH je tad dobio rok od šest mjeseci da pronađe nove dokaze protiv Žaje u slučaju starom gotovo 14 godina, u protivnom bi optužnica mogla pasti u vodu.</p><p>- Postavljen je rok u kojem državni odvjetnik mora reagirati, no još nismo zaprimili odgovor, tj. novi dokazni materijal, o kojemu će ovisiti hoće li optužnica biti potvrđena ili će se postupak obustaviti. No, po zakonu, državni odvjetnik može tražiti produljenje tog roka - doznajemo iz riječkog Županijskog suda.</p><h2>Toyotu nikad nisu vještačili?!</h2><p>Osumnjičeni, koji je policiji navodno priznao krivicu, kasnije se pred sucem istrage branio šutnjom.</p><p>U istražnom zatvoru proveo je dva i pol mjeseca, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.</p><p>Već u startu, neposredno nakon nesreće, postojao je problem - Toyota u kojoj su djevojke stradale nikad nije vještačena na kontakt, odnosno ostalo je nejasno je li njihov auto skrenuo s puta i izvrnuo se nakon udarca s drugim vozilom ili samo zbog mimoilaženja s istim.</p><p>Također, u spisu nema snimki nadzornih kamera s tog dijela autoceste.</p>