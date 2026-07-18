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Foto: Igor Soban/PIXSELL
KRVAVI DOSJE PLUS+

Šetao je s bombom kraj škole usred Zagreba zbog bahatosti i nesposobnosti naših sudaca...

Piše Luka Safundžić,

Borna Bednjanec (35) prijavljivan je za razna zlodjela: od mafijaškog udruživanja, teškog ubojstva iz osvete, krađe, prijetnje, posjedovanja oružja, bombi i eksploziva... I ipak je bio na slobodi i opet prijetio.

Dilanje droge, krađe, nedozvoljeno posjedovanje oružja i zločinačko udruživanje samo su dio zlodjela Borne Bednjanca (35), koji je unatoč tome s bombom u rukama usred radnog dana šetao parkom u zagrebačkoj Utrini. Doznajemo da je više desetaka puta bio prijavljen, a šest puta je bio i osuđen. On je samo jedan u nizu kriminalaca i recidivista koji u Hrvatskoj haraju dok se ne dogodi tragedija. Šetao je s bombom usred metropole samo tjedan dana nakon što smo pisali o torcidašima koje su policajci, nasreću, spriječili u naumu da nasmrt pretuku dvoje srpskih sezonskih radnika na Hvaru, a za koje je sud utvrdio da nisu prije kažnjavani, pa su pušteni na slobodu. I za njih smo doznali da svih 14 imaju debele dosjee i da su itekako poznati hrvatskom pravosuđu.

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