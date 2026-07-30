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Šetnja kroz institucije pokazuje da je gotovo sve pod kontrolom HDZ-a

Piše Boris Rašeta,
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Šetnja kroz institucije pokazuje da je gotovo sve pod kontrolom HDZ-a
Split: Predsjednik Vlade Andrej Plenković na otvorenju Europskog prvenstva u ragbiju 7 | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Što je ostalo? Pantovčak - lišen moći, Glavni stožer, koji služi kao loptica za ping-pong, i Vrhovni sud.

Hrvatska se, praktički neosjetno, vratila u jednostranačje. Mala šetnja kroz institucije pokazuje da je gotovo sve pod kontrolom HDZ-a. Vlada i Sabor, samorazumljivo, a tu je i sport. Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez, rukometni savez, onaj košarkaški... pa, gotovo sve do picigina, njihovo je. Država kontrolira 25 milijuna eura proračunskog novca za infrastrukturu i sportska krovna udruženja. Zato gotovo sve izabrane vrste drže ruku na srcu, što je stranački, a ne državni zaštitni znak. Hrvatska turistička zajednica je Hrvatska demokratska zajednica.

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