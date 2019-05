Sever: Jasno je da su vladajući nervozni, boje se referenduma

Sindikalna inicijativa "67 je previše" prikupila je više od 600.000 potpisa građana za referendum protiv mirovinske reforme, a kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina. Točan broj potpisa znat će se za deset dana kada sindikati prekontroliraju potpisne liste. Sindikalisti kažu da će sami iščistiti potpise i potom ih predati ih u Sabor.

- S prikupljenih više od 600.000 potpisa građani su poslali poruku Vladi da žele reforme, ali ne da se one rade u interesu MMF-a, Svjetske banke, Europske komisije ili kreditnih agencija. Građani žele da reforme idu u prilog bojem životu i standardu građana, ali i da imaju sigurnu starosti. Ovo što je Vlada napravila izmjenom zakona o mirovinskom osiguranju radnicima ne ulijeva sigurnost - kazao je Mladen Novosel predsjednik SSSH-a.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

I dok od pojedini saborski zastupnici navode da je referendum protiv mirovinske reforme zapravo referendum protiv Andreja Plenkovića i njegove vlade, Novosel napominje kako sada pojedini političari žele kapitalizirati trud sindikata:

- Ova inicijativa nema veze s politikom niti je usmjerena protiv nekoga. Prikupljali smo potpise iz socijalnih razloga i ovo je referendum za bolji život. Svima koji ovu sindikalnu inicijativu pokušavaju iskoristiti za izbornu kampanju poručujem da je bolje da to ne čine - rekao je Novosel.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sindikalni čelnik Krešimir Sever odbacio je teze da je inicijativa ispolitizirana i da su sindikati instrument u rukama politike. Osvrnuo se na poruke premijera Plenkovića da "Hrvatska želi reforme i ima Vladu spremnu na raspravu".

- Mi nemamo o čemu pregovarati. To smo mogli lani kada je vlast bila samouvjerena i kada je računala samo na dovoljan broj ruku u Saboru. Građani žele izaći na referendum. Svaka vlast se boji referenduma koji je zazvao netko drugi, a ne ona sama, posebno kada on ide protiv nečega što je donijela Vlada, jer se to dijelom pretvara u izjašnjavanje o samoj vlasti. Zbog toga se vladajući toliko boje referenduma. Jasno je da su nervozni - kazao je Sever.

Nakon što se potpisi predaju u Sabor za očekivati je da će saborski Odbor za Ustav potpise uputiti Vladi, odnosno Ministarstvu uprave, na provjeru. Utvrdi li se da ima dovoljno potpisa, vladajućima ostaje još mogućnost da Sabor od Ustavnog suda zatraži da utvrdi jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma te je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Mi nismo naivno išli u ovu akciju. U sastavljanju referendumskog pitanja kontaktirali smo pravne i ustavne stručnjake kako se ono ne bi moglo dovesti u pitanje. Ne postoji niti jedan razlog da Ustavni sud na bilo koji način osporava pitanje. Uvjereni smo da ni ministarstvo uprave svojim inženjeringom neće moći osporiti broj potpisa zbog njihovog ogromnog broja. Ako je Vlada mudra trebala bi omogućiti demokratsku proceduru odnosno izjašnjavanje građana na referendumu - poručio je Novosel.

No sindikalni čelnik poručio je kako su sindikati spremni na sve, a u slučaju da vladajući pokušaju na bilo koji način opstruirati referendum poručuje:

- Neka ne zaborave da u Hrvatskoj ima prsluka raznih boja. U tom slučaju spremni smo na sve zakonom dopuštene akcije pa ako treba i građane, koji su podržali inicijativu, pozvati na ulice. Vjerujemo da će Vlada biti mudra i da si to neće priuštiti, jer bi posebno pred hrvatsko predsjedanje Europskom unijom 2020. bila izuzetno loša poruka da se građanima osporavaju demokratske procedure - zaključio je Novosel.

Vijest da je referendumska inicijativa prikupila preko 600.000 potpisa građana, kratko je prokomentirao i premijer Andrej Plenković.

- Respektiram referendumsku inicijativu i ovu i svaku drugu. Kada se donesu potpisi tada će Sabor odlučivati o toj temi dalje - kazao je Plenković.