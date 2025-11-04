Obavijesti

SKANDALOZNO

Sever o sramoti u Splitu: Sve je otišlo k vragu. Uz nacistički pozdrav tjeraju folkloraše...

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Konferencija za medije u HND zbog optužnice protiv Danke Derifaj koju su podnijeli odvjetnici Thompsona | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Te ljude u crnom mržnjom hrane oni koji su već sinoć pisali da je to nedopustivo, jer sinoć je ipak sve otišlo k vragu. Ali nema natrag. Jer živimo u zemlji u kojoj su već sinoć mnogi na mrežama, a činit će to i pod ovom objavom, urlali da ni Hrvati u Srbiji ne mogu plesati folklor (što naravno nije istina)

Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu naprasno je prekinula grupa od 50-ak ljudi u crnom koji su skandirali Za dom spremni i srpskim kulturnjacima vikali 'smeća srpska'. O otkazivanju srpske Večeri folklora oglasila se i novinarka Maja Sever.

 - Dobro jutro. Budimo se u zemlji u kojoj su sinoć neki ljudi u crnom upali na folklornu priredbu i uz nacistički pozdrav vikali ustaški poklič i rastjerali pjevački zbor, dramsku sekciju, violinistice, srednjoškolce iz Novog Sada te mladi plesno-pjevački tim. Te ljude u crnom mržnjom hrane oni koji su već sinoć pisali da je to nedopustivo, jer sinoć je ipak sve otišlo k vragu. Ali nema natrag. Jer živimo u zemlji u kojoj su već sinoć mnogi na mrežama, a činit će to i pod ovom objavom, urlali da ni Hrvati u Srbiji ne mogu plesati folklor (što naravno nije istina). Oni koji ipak neće javno opravdavati napad, utišat će radio dok spiker čita priopćenje MUP-a i objavu Andreja Plenkovića na X-u kojom osuđuje isključivost i netoleranciju prema manjinama. Do njih je - napisala je Sever, pa između redova uprla prst krivnje.

 - Isključivost i netoleranciju prema manjinama gradi je upravo taj  koji to sinoć osuđuje i njegove desne ruke Božinović, Obuljen i ekipa. I oni će se možda oglasiti na X-u, ali neće napraviti ništa kako bi zaustavili divljanje. A ljestve im ne drže samo ovi koji zahtijevaju dokaz da ima hrvatskog folklora i u Srbiji, već i svi oni koji će utišati radio, jer... pa to su Srbi i na bih se štel mešati. Neće doći na vaša vrata, došli su. Samo se pravite da to ne vidite. Znam, lakše je, ali neće proći - zaključila je Sever.

Novosti su na svom YouTube kanalu objavili video prekida Dana srpske kulture. Večer folklora koja se trebala održati u prostorima Gradskog kotara Blatine Škrape s početkom u 19 sati, prekinula je grupa od 50-ak ljudi u crnom.

O incidentu su se oglasili i iz Možemo!

  - Večerašnji incident koji se dogodio u prostorima GK Blatine gdje je skupina u crnom uz povike „Za dom spremni“ prekinula program srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ i de facto istjerala publiku i sudionike, među kojima i vrlo mlade ljude, sramotna je epizoda u životu Splita koja bi sve normalne ljude u gradu trebala ozbiljno zabrinuti i koja mora naići na glasnu osudu i brzu reakciju svih nadležnih – od gradonačelnika do policije. Riječ je, naime, o zastrašivanju iz mržnje. Dok je još na vrijeme, Split mora pokazati da je grad koji ne podnosi nasilje i netoleranciju, koji podržava i štiti sve svoje građane i sve njihove goste bez obzira na etničko podrijetlo ili religijsko uvjerenje. Svaka druga reakcija i kazna osim najoštrije, svaki pokušaj umanjivanja ovoga otvara vrata još crnjem mraku, ohrabruje sljedeću grupu nasilnika i Split pretvara u grad kakav njegovi građani sigurno ne žele. Pozivamo stoga još jednom sve političke aktere, a posebno gradonačelnika Šutu da se ugleda u svog kolegu iz Šibenika i zaustavi nasilje i zastrašivanje u našem gradu - stoji u službenoj objavi na Facebooku.

