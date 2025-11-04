VIDEO Pogledajte kako su prekinuli skup u Splitu: Vikali smeća srpska i Za dom spremni

Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu pretvorila se u skandal. Umjesto pjesme i plesa, prostorijama Gradskog kotara Blatine–Škrape u ponedjeljak navečer odjekivali su povici “Za dom spremni”, prijetnje i uvrede. Pedesetak maskiranih nasilnika upalo je na kulturnu manifestaciju, zastrašivalo izvođače i publiku te ih istjeralo iz dvorane, ostavljajući za sobom sramotu koja je zgrozila javnost.

Novosti su na svom YouTube kanalu objavili video prekida Dana srpske kulture. Večer folklora koja se trebala održati u prostorima Gradskog kotara Blatine Škrape s početkom u 19 sati, prekinula je grupa od 50-ak ljudi u crnom.

Podsjećamo, o incidentu se oglasio i premijer, ali i gradonačelnik grada podno Marjana.