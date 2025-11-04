Obavijesti

News

Komentari 0
KRATKO TRAJALA VEČER FOLKLORA

VIDEO Pogledajte kako su prekinuli skup u Splitu: Vikali smeća srpska i Za dom spremni

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte kako su prekinuli skup u Splitu: Vikali smeća srpska i Za dom spremni
Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Novosti su na svom YouTube kanalu objavili video prekida Dana srpske kulture. Večer folklora koja se trebala održati u prostorima Gradskog kotara Blatine Škrape s početkom u 19 sati, prekinula je grupa od 50-ak ljudi u crnom

Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu pretvorila se u skandal. Umjesto pjesme i plesa, prostorijama Gradskog kotara Blatine–Škrape u ponedjeljak navečer odjekivali su povici “Za dom spremni”, prijetnje i uvrede. Pedesetak maskiranih nasilnika upalo je na kulturnu manifestaciju, zastrašivalo izvođače i publiku te ih istjeralo iz dvorane, ostavljajući za sobom sramotu koja je zgrozila javnost.

Novosti su na svom YouTube kanalu objavili video prekida Dana srpske kulture. Večer folklora koja se trebala održati u prostorima Gradskog kotara Blatine Škrape s početkom u 19 sati, prekinula je grupa od 50-ak ljudi u crnom.

SRAMOTA U SPLITU Maskirani muškarci zaustavili obilježavanje Dana srpske kulture u Splitu. Vikali 'ZDS'...
Maskirani muškarci zaustavili obilježavanje Dana srpske kulture u Splitu. Vikali 'ZDS'...

Podsjećamo, o incidentu se oglasio i premijer, ali i gradonačelnik grada podno Marjana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025