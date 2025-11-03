Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita, rekli su nam iz splitske policije
Huligani prekinuli Dane srpske kulture u Splitu! Upali u prostor i tjerali ljude. Javila se policija
Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu trebala se održati u ponedjeljak navečer, ali skupina mladića prijetila je izvođačima i publici te ih istjerali iz dvorane i zatim su ih ispratili uz povike "Za dom spremni".
Slobodna Dalmacija objavila je kako su nasilnici Srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta", kazali da ne mogu imati nastup jer je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara. Svjedoci navode da su bili odjeveni u crno.
Kako neslužbeno doznajemo, organizatori su odmah pristali napustiti prostorije kotara kako ne bi ugrozili sigurnost izvođača i gostiju iz Novog Sada, među kojima ima i djece, te su događaj prijavili policiji.
Splitska policija je za 24sata potvrdila kako su u ponedjeljak popodne zaprimili dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta.
- Vozač skupine je dojavio da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita.
Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili - rekli su iz policije.
Dodaju i da su osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir.
- U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba. Provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identificiranja osoba iz skupine - zaključila je policija.
Na kulturnoj manifestaciji trebali su nastupiti Ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta, Dramska sekcija, violinistica Zorana Barišić i Folklorno udruženje Veliko kolo iz Novog Sada. Manifestacija je sufinancirana od Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH i Grada Splita.
