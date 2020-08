Sezona je upitna: 'Talijani otišli čim su čuli za mjere, ako odu i Slovenci, to će biti loše za nas'

Odu li ovih dana i Slovenci s našeg turističkog tržišta, to će biti vrlo loše i sezona će se strmoglaviti, osobito ako slovenski primjer bude slijedila i Austrija, kaže nam predsjednik Turističke zajednice Istarske županije

<p>Hrvatska je u četvrtak oborila rekord. Nažalost, negativni. Zabilježeno je čak 180 novooboljelih od korona virusa, a zbog brojki koje su sve lošije, susjedne nam države - prije svih Italija - polako zatvaraju svoja vrata.</p><p>Među novooboljelima je 115 ljudi na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru deset pacijenata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>Jedna osoba je preminula. Četvrtak je, zbog golemog broja novih slučajeva, bio uvjerljivo najlošiji dan za Hrvatsku od početka epidemije.</p><p>Do sada je najviše zaraženih unutar 24 sata bilo 11. srpnja, i tad je registrirano 140 slučajeva. No situacija, čini se, polako izmiče kontroli, što definitivno govore brojke u posljednjih nekoliko dana. Tražio se balans između redovnog života i spašavanja turističke sezone te epidemije koja ne jenjava, no kroz nekoliko mjeseci smo od države s najboljim rezultatima i najuspješnijim protuepidemijskim mjerama došli do zemlje koja je postala nepoželjna i smatra se izvorom zaraze.</p><p>Samo 12 sati prije objave posljednjih alarmantnih rezultata o novooboljelima Italija nas je stavila na listu rizičnih zemalja, s Grčkom, Španjolskom i Maltom. Tijekom četvrtka i Slovenci su najavili kako bismo vrlo brzo mogli doći na njihovu listu nepoželjnih.</p><p>- Daleko više od talijanske odluke zabrinjava nas najava Slovenaca da bi Hrvatska mogla brzo doći na crvenu listu. To je onda svojevrsni polovični ‘lockdown’ i stvari bi se u tom slučaju jako zakomplicirale - kaže nam <strong>Dino Kozlevac</strong>, šef Stožera civilne zaštite Istarske županije.</p><p>Jer stave li nas Slovenci na crvenu listu, to bi praktički stopiralo turizam, ali i putovanja prekograničnih radnika koji svakodnevno idu u Italiju, s obzirom na to da vjerojatno ne bi bilo ni tranzita kroz Sloveniju.</p><p>- Hrvatska bi se vrlo lako mogla naći na slovenskoj crvenoj listi zbog velikog porasta broja zaraženih - rekao je <strong>Jelko Kacin</strong>, glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19.</p><p>A “crveno” bi značilo obaveznu 14-dnevnu karantenu za sve koji dolaze iz Hrvatske.</p><p>Prošli put, u srpnju, kad je Hrvatska nakon nekoliko “sto-plus dana” sa zelene prebačena na žutu listu Slovenije, odmah su se telefonski čuli hrvatski i slovenski premijer. No ovaj put će to ići malo teže jer je <strong>Andrej Plenković</strong> na godišnjem odmoru u Opatiji. U kratkim hlačama i japankama teško da može rješavati stvari...</p><p>Što se Italije tiče, kako doznajemo od domaćih hotelijera, i ono malo Talijana što je bilo na našoj obali pokupilo je stvari nakon objave da je Italija uvela obavezan test za sve koji se vraćaju iz Hrvatske.</p><h2>'Rekli su mi: Bella, ciao!' </h2><p>- Ovaj put imali smo samo nekoliko talijanskih gostiju. Za razliku od inače u kolovozu, kad im je ‘ferragosto’ i kad bi ih hotel bio pun! Ma istu večer samo su mi rekli ‘Bella, ciao’, odjavili se i krenuli natrag. Žurili su što prije stići prije ponoći jer su čuli da odluka vrijedi od 00.00 u noći na četvrtak - rekla nam je šefica recepcije jednog splitskog hotela.</p><p>Makar Dino Kozlevac jučer kaže da još nema nikakve provedbe novih pravila na granicama i prelazak putnika za sada još funkcionira normalno.</p><p>- Na vezi smo s našim konzulatom i očekujemo detalje o talijanskoj odluci. Za sada znamo da će Talijani koji dolaze iz zemalja što su stavljene na popis rizičnih imati neki rok da se jave svojim zdravstvenim vlastima i obave testiranje na Covid-19. Na granici testiranja neće biti. No kako će se odluke odnositi na naše državljane, prekogranične radnike i one koji transferiraju kroz Italiju, još u ovom trenutku ne znamo - kaže nam Dino Kozlevac.</p><p>U međuvremenu, objavljeno je da se talijanski državljani, koji se vraćaju iz četiri rizične zemlje, među kojima je i Hrvatska, moraju testirati na Covid-19 u roku od 48 sati.</p><p>Vrlo brzo nakon talijanske odluke o novim mjerama, to se počelo osjećati na turističkoj sezoni. Praktički iste večeri, kako doznajemo od hotelijera i malih iznajmljivača u Istri, krenula su otkazivanja rezervacija, a novih zasigurno neće ni biti - kaže nam predsjednik Turističke zajednice Istarske županije <strong>Denis Ivošević</strong>.</p><p>Najprije su kući morali Nizozemci, a sad i Talijani...</p><h2>Odu li i Slovenci, gotovo je... </h2><p>- Talijana je ove godine ionako 66 posto manje nego prethodne. No sad će se i ova 34 posto, koji su odlučili doći, sigurno u sljedećih nekoliko dana vratiti kući. Nažalost, mjera Italije usmjerena je prema državama koje su im glavni turistički konkurenti, a mi smo im, s druge strane, dali povoda za takve odluke. Naše brojke im daju za pravo da donose ovakve mjere. Da smo bili malo mudriji, i u cijeloj državi se ponašali jednako odgovorno, svega ovoga ne bi bilo. No gotovo je, sad je kasno - kaže zabrinuti Denis Ivošević i dodaje:</p><p>- Odu li ovih dana i Slovenci s našeg turističkog tržišta, to će biti vrlo loše i sezona će se strmoglaviti, osobito ako slovenski primjer bude slijedila i Austrija. Sve u svemu, ne znam što bi se moralo dogoditi da se situacija spasi.</p>