Sezonski radnici iz Srbije: Nisu nam isplatili plaću. To nam se nikada prije nije dogodilo

Grupa radnika iz Srbije ove je godine u potrazi za sezonskim poslom otišla u Hrvatsku, no vratili su se prije kraja sezone i bez novca, piše N1. Vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u kojima su radili nije želio komentirati navode radnika, poručivši da je riječ o "lažnim prozivkama".

Prema riječima kuhara iz Srbije stiglo je oko četrdeset radnika, a svi su radili u pet ugostiteljskih objekata koje drži prozvani vlasnik. Tvrdi da su radnici, među kojima je bio i on, još u travnju predali svu dokumentaciju potrebnu za izdavanje radnih dozvola. Međutim, iako dozvole nisu bile izdane, počeli su raditi, nadajući se da će problem uskoro biti riješen.

"Najprije smo čistili i pripremali lokale, a potom počeli raditi. Nakon otprilike mjesec dana, krajem lipnja, u jedan su restoran došli sanitarna, porezna i turistička inspekcija, zatvorili ga te napisali kazne vlasniku, ali i zaposlenicima koji su radili bez radnih dozvola. Vlasniku je rečeno da zatvori sve lokale dok ne riješi taj problem kako mu inspekcije ne bi nastavile pisati kazne", prepričava kuhar događaje iz Hrvatske.

Plaće koje su zaradili, tvrdi, nisu dobili. Početkom srpnja svi su se, prema njegovim riječima, vratili iz Hrvatske uz obećanje vlasnika da će problem biti riješen i da će ih ponovno pozvati na posao.

"Nakon svega nisam se imao namjeru vraćati. Tražio sam samo svoju zaradu, ali sam u međuvremenu odustao i od toga. Čuo sam da su neki ugostiteljski objekti ponovno otvoreni i da sada u njima rade ljudi s hrvatskom putovnicom."

Dodaje da mu je ovo bila deveta sezona rada u Hrvatskoj te da dosad nikada nije imao nikakvih problema niti ga je, kako kaže, itko "zakinuo ni za jedan euro".

Ističe da ukupna šteta koju su pretrpjeli svi radnici iznosi više desetaka tisuća eura te da je odlučio javno ispričati svoju priču i obratiti se medijima kako bi upozorio druge da budu oprezni.