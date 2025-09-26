Obavijesti

BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA PLUS+

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 4 min
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju

Već se šest dana Dominik V. (24) iz mjesta Valenovac nedaleko od Našica bori za život u osječkoj Kliničkoj bolnici nakon što su ga pretukla četvorica maloljetnika. Zadali su mu teške i po život opasne ozljede glave, a posebno je težak bio udarac nogom koji mu je zadao 15-godišnjak dok je Dominik ležao na tlu.

