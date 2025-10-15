Ljiljana Zmijanović ima fascinantnu životnu priču i milijun interesa. S fakulteta je otišla na ratište, borila se za Hrvatsku, vratila, doktorirala... Roni, leti, bavi se maslinama, predaje u školi. I u filmu je.
Šibenčanka Ljiljana: 'U ratu sam bila izvidnica, jedina žena u 113. brigadi. Bitna je samo hrabrost'
Nije bilo upitno idem li u rat ili ne, moj je unutarnji poziv govorio samo jedno - ići. Bila sam spremna fizički i mentalno, znala sam da puno mogu dati, i ako neću ja, ako nitko neće, tko će nas braniti... govori nam Ljiljana Zmijanović, 55-godišnja Šibenčanka koja je u rat otišla s fakulteta, kao 21-godišnjakinja, i na ratištu, u borbenom sektoru, provela više od petsto dana.
