Šibenska policija kaznila 10 nautičara zbog glisiranja blizu obale. Evo kolika je cifra kazne!

Šibenska pomorska policija u proteklih je tjedan dana kaznila deset domaćih i stranih nautičara koji su glisirali na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, za što je propisana novčana kazna od 400 eura, priopćila je u nedjelju PU šibensko-kninska.

Prekršaji su utvrđeni tijekom pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe u akvatorijima Murtera i Šibenika.

Među prekršiteljima su državljani Slovenije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Mađarske, Norveške, Poljske i Hrvatske, a svima su izdani prekršajni nalozi s novčanom kaznom od 400 eura.

Prema Pravilniku o sigurnosti pomorske plovidbe, glisiranje motornih brodica, jet-skijeva i drugih plovila koja plove s hidrodinamičkim uzgonom dopušteno je samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem glisiranje nije zabranjeno.

Šibensko-kninska policija najavljuje da će nastaviti pojačani nadzor pomorskog prometa.

Pozvali su građane i turiste da poštuju propise kako bi zaštitili kupače, ronioce i ostale sudionike pomorskog prometa.