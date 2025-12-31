Šibenska policija uhitila mladića (18), u stanu su mu našli gotovo dva kilograma 'trave'

Policija je u Šibeniku uhitila 18-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Akcija je provedena nakon što su policijski službenici Policijske postaje Šibenik u jutarnjim satima 30. prosinca uočili mladića čije im je ponašanje bilo sumnjivo.

Tijekom policijskog postupanja kod njega je pronađen i oduzet PVC smotuljak s 26,8 grama marihuane. Sumnje policije tada su se dodatno potvrdile, pa je, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, istoga dana obavljena pretraga stana u kojem osumnjičeni boravi.

U stanu je policija pronašla čak šest PVC vrećica ispunjenih marihuanom, ukupne bruto težine veće od 1,7 kilograma, kao i digitalnu vagu te veću količinu novca, što upućuje na sumnju u daljnju distribuciju droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 18-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega će nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku poduzeti daljnje mjere.