Šibenski kiborg: 'Napao me lik, kaže da me čip štiti od korone'

Prvi hrvatski kiborg i najpoznatiji šibenskih haker, Denis Periša, sa svojom ekipom već danima, u tri smjene, neumorno printa vizire za zdravstvene djelatnike. Do sada su ih isprintali 100-ak vizira, a imaju materijala za još oko 200 komada. Kako nam kaže, nada se da će s tom količinom uspjeti zadovoljiti sve narudžbe koje su dobili. Rade volonterski i besplatno, kao mnogi diljem Hrvatske koji su se uključili u akciju printanja vizira na 3D printerima. Oni doslovno žive za svoju misiju, i za ovu svrhu izolirali su se preseljenjem u prostore Narančaste zgrade u krugu bivšeg TEF-a u Šibeniku, a ekipa im donosi hranu i ostale potrepštine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Imamo narudžbi iz Knina, Drniša, Šibenika, Murtera... Traže nas vizire za liječnike opće prakse, stomatologe, odjele radiologije i ginekologije, za Hitnu pomoć... Prve verzije su nam bile nešto lošije, ovo što sada radimo je već deseta, poboljšana verzija pa ćemo one kojima smo dali prve primjerke, opet dati ove bolje, s debljom plastikom – kaže nam Periša uz kojega je u projektu i prijateljica i suradnica Ana Bogdanović.U početku su radili na dva printera, no Periša je uspio osposobiti još jedan koji je bio pokvaren. Njihova misija ih na neki način 'spašava' od nametnute karantene i zabrane kretanja koja je već nekima pomutila zdrav razum. Periša nam tako smijući se prepričava epizodu koja ga je nedavno zadesila zbog čipa kojega je ugradio ispod kože na dnu palca, u listopadu prošle godine.

Foto: Facebook/Privatni album

- Znači, nedavno mi je lik prijetio, napao me, i nije se šalio. Bio je mrtav ozbiljan, govorio mi da sam ja znao što se sprema, da sam ja čip ugradio u suradnji s vojskom. Uvjeren je da sam zbog čipa zaštićen od koronavirusa. Ljudi su poludili, ne znam što da kažem – smije se Periša kojemu čip veličine zrna služi za pohranjivanje važnih podataka, a omogućuje i plaćanje računa jednim zamahom ruke preko POS-a, no taj dio s bankom još nije uspio usuglasiti. Bio je najavio ugradnju još jednog čipa, no za sada će s tim pričekati.

- Neka prođe ova epidemija pa ćemo vratiti starim planovima – zaključuje Periša.

Foto: Facebook/Privatni album

Tema: Hrvatska