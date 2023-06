Šibenski veterinari u korak s trendovima: 'Prvi snimamo kućne ljubimce magnetnom'

Sve je podnijela mirno i s najmanje stresa. U sigurnim rukama je prvo uspavana, a onda je sat vremena provela u neobičnom stroju, i to prvom u Hrvatskoj. Šibenska Veterinarska ambulanta More ide u korak sa svjetskim trendovima, pa je tako moguće naručiti kućne ljubimce na pregled magnetskom rezonancom. Nakon sat vremena koje je provela na obradi, mački je dijagnosticiran polip u unutrašnjem uhu, ali je ustanovljeno da nema potrebe za najgorom mogućom intervencijom, i to onom u kojoj bi ostala bez uha. Magnet u najveću privatnu ambulantu u našoj zemlji stigao je prije dva mjeseca.

- Mi smo zapravo na početku rada s magnetskom rezonancom. Iako smo stručni, pred nama je dugi put jer krećemo doslovno ispočetka. Od pisanja nalaza do same dijagnoze, nije to nimalo lako, zapravo za našu zemlju to je pionirski posao. Glavna prednost suvremene dijagnostike je ta da vas ona prisili da konstantno učite, stajanja nema - objašnjava veterinar Emil Ofner.

Prije tri godine prvi slični strojevi instalirani su u Postojni i Ljubljani, i kod njih su najčešće išli hrvatski ljubimci na pregled, a onda je, konačno, Šibenik probio led. Cijena pregleda za pse i mace svugdje u svijetu zbog skupoće same napredne dijagnostike, ali i skupoće uređaja nije mala.

- Magnet je bolji za neke stvari, CT je bolji, primjerice, za kosti, a magnet je bolji za glavu i živce. Najčešće snimamo isto kao i kod ljudi. To je kralježnica, i to hernije diskova, neke specifične bolesti te tumor leđne moždine ili infarkt leđne moždine koji se ne može vidjeti na CT-u. Tu su i puknuća križnog ligamenta te meniska. MR služi i za glavu, detektira tumore, hidrocefaluse, zapravo sve što se ne može ustanoviti standardnom metodom. Prednost je što smo dobili novo mjesto za učenje, naravno mi smo to i željeli - kaže Emil Ofner. Zadnjih dvadeset godina veterina napreduje golemim koracima, kućne ljubimce poodavno se smatra članovima obitelji i vlasnici ne žale novca kako bi im se pomoglo kad su bolesni.

- Mi nismo tu da prosuđujemo emocije, mi smo tu da pomognemo. Pretraga magnetom nije jeftina, stoji 850 eura. Ali i dalje tvrdim da je najjeftinija u EU - zaključuje veterinar Ofner dok kroz praksu prolaze mačke i psi u nevolji. Cilj je što prije i efikasnije zaliječiti bol. Tako i na magnet ne može životinja koja je u svjesnom stanju.

- No ni revolucionarni magnet nije svemogući. CT pretraga je, recimo, prvenstveno za trbušnu i grudnu šupljinu, a magnet je odličan za mozak, kičmu, dobar je za zglobove, to su stvari koje ćete teško vidjeti na CT-u ili rendgenu. Magnet ipak daje puno bolju sliku nego kod CT-a, odnosno puno bolju i precizniju sliku područja koje obrađuje - kaže Ukić.

Ne šaljemo na MR pošto poto, prvo napravimo dijagnostiku

Za pregled MR-om životinja mora u totalnu anesteziju. Spaja se na aparat i sve to traje otprilike jedan sat, nakon toga se životinja budi. Imamo mahom pse, i to strance, a dolaze nam mnogi čupavci iz Splita i Zadra. Sve njih je poslao njihov veterinar s preporukom da se napravi određena pretraga. Mi još jednom pogledamo životinju da vidimo je li pretraga magnetom indicirana. Mi ne guramo pošto poto tu pretragu jer nije jeftina, govori veterinar Ivica Ukić.