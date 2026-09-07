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STRANA ULAGANJA U NJEMAČKU?

Siegmund nakon pobjede AfD-a zahvalio Elonu Musku: 'Ja sam spreman i na suradnju...'

Piše 24sata,
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Siegmund nakon pobjede AfD-a zahvalio Elonu Musku: 'Ja sam spreman i na suradnju...'
Foto: IMAGO/Chris Emil Janssen/REUTERS/Gonzalo Fuentes/
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Alternativa za Njemačku ostvarila je povijesni uspjeh na lokalnim izborima u Saskoj-Anhaltu, a podršku im je pružio i Elon Musk, koji je pohvalio njihov rad i otvorenost za suradnju.

Alternativa za Njemačku (AfD) na nedjeljnim lokalnim izborima ostvarila je povijesni uspjeh. Stranka Ulricha Siegmunda pobijedila je u Saskoj-Anhaltu, jednoj od manjih njemačkih pokrajina.

Pobjeda je privukla brojne reakcije, a jedna od njih je i ona Elona Muska. On je kratko napisao 'Dobro napravljeno', a na tome mu se zahvalio i sam Siegmund.

Predsjednik kluba zastupnika AfD-a u parlamentu njemačke savezne države Saska-Anhalt, u svojoj je objavi zahvalio Musku "na podršci i na jasnoj i vrlo važnoj perspektivi o političkim zbivanjima našeg vremena - uključujući i ovdje u Njemačkoj". Siegmund je dodao da bi, ako njegova stranka preuzme odgovornost, pozdravio priliku za "snažnu i konstruktivnu suradnju".

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Prema njegovim riječima, "Njemačka bi ponovno bila mjesto u koje vrijedi ulagati". Svoju poruku, koja se izravno nadovezuje na spomenutu izbornu pobjedu, završio je pozdravom iz Saske-Anhalt. Time je jasno aludirao na spremnost AfD-a da preuzme vlast i provede ekonomske politike koje bi, prema njihovom viđenju, potaknule strana ulaganja.

*uz korištenje AI-ja

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