Šifra kojom je Vatikan odbacio Gospu iz Međugorja: Glasanje je bilo iznenađujuće nepovoljno
Vatikanski novinar Murgija otkriva: godine 2016. je 21 crkveni velikodostojnik bio protiv nadnaravnosti u Međugorju, devet za, a trojica neodlučna, donosi novi broj tjednika Express
Ekskluzivno otkriće talijanskog vatikanskog novinara Davida Murgije ponovno otvara pitanje što se zapravo događalo iza zatvorenih vrata Svete Stolice. Prema njegovim tvrdnjama, 33 crkvena velikodostojnika i stručnjaka su 2016. iznijela mišljenje o Međugorju. Rezultat je bio iznenađujuće nepovoljan za zagovornike nadnaravnosti: 21 glas protiv, devet za i tri neodlučna. Ali postoji i velika ograda, Vatikan taj rezultat dosad nije službeno potvrdio.