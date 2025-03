Signalizacija upaljena, a bus prelazi pružni prijelaz, HŽ: 'Nije bilo opasnosti, radi se o kvaru'

Društvenim mrežama se širi snimka autobusa koji u Vrbovcu prelazi pružni prijelaz dok je upaljena signalizacija, no rampa nije bila spuštena. Potez vozača autobusa koji navodno prevozi djecu u školu i iz škole uznemirio je mnoge, no iz HŽ -a odgovaraju kako nije bilo opasnosti jer je tzv. automatski pružni blok bio u kvaru.

- Danas 26. ožujka 2025. u od 0.41 sati do 9.39 sati između kolodvora Vrbovec i Dugo Selo u kvaru je bio tzv. automatski pružni blok pa samim time i signalizacija na željezničko-cestovnim prijelazima na trasi - rekli su iz HŽ-a te objasnili da u takvim situacijama strojovođe imaju informaciju o kvaru te postupaju u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom.

- Prije nailaska na željezničko-cestovni prijelaz moraju zaustaviti vlak, u više navrata signalnim znakom »Pazi« upozoriti sudionike u cestovnome prometu na nailazak vlaka, odnosno potrubiti, a nakon što se uvjere u to da sudionici cestovnog prometa ne prelaze preko prijelaza, nastaviti vožnju brzinom do najviše 10 km/h dok čelo vlaka ne prijeđe preko prijelaza te nakon toga nastaviti vožnju najvećom dopuštenom brzinom - poručili su te se ispričali sudionicima cestovnoga prometa, no napomenuli kako sigurnost cestovnog i željezničkog prometa nije bila ugrožena jer se postupalo prema sigurnosnim procedurama.