'Zbog besplatnog vlaka HZZO ne pokriva prijevoz na liječenje. Žena ima rak i ne može u vlak'

Otkako je Vlada uvela pilot-projekt besplatnog željezničkog prijevoza za starije od 65 godina i umirovljenike, te skupine građana više nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza za liječenje. Smatra se da im je sada prijevoz osiguran, iako u stvarnosti nije svima, odnosno mnogima je neadekvatan.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter već je tri puta pozvala Vladu da žurno izmjeni Pravilnik zbog kojih ti građani sad moraju sami platiti troškove prijevoza za liječenje. Međutim, kako doznaju 24sata Vlada ju je u potpunosti ignorirala, isto kao i Darija Jurišića, pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Šimonović Einwalter tražila je od Vlade da se omogući priznavanje naknade troškova prijevoza za liječenje i onda kad iz drugih izvora imaju osiguran javni prijevoz.

- Konkretni problem je nastao otkako je uveden pilot-projekt besplatnog željezničkog prijevoza za starije od 65 i umirovljenike, slijedom čega im se temeljem čl.70. st.2. ovog Pravilnika pravo na naknadu troškova prijevoza za liječenje više ne priznaje – jer imaju osiguran javni prijevoz. Projekt besplatnog vlaka inače je iznimno pozitivan i dobrodošao, ali bez ove male izmjene Pravilnika projekt besplatnog vlaka mnogim starijima i bolesnima zapravo u praksi nažalost donosi probleme, jer se smatra se da im je prijevoz na liječenje osiguran, iako u stvarnosti nije svima - kazali su nam iz Ureda pučke pravobraniteljice.

'kao imuno kompromitirana osoba ne bi smjela koristi javni prijevoz'

Vladi se obratila nakon što su joj se javili brojni građani koji su pogođeni u ovoj situaciji.

- Među njima je onkološka pacijentica koja je operirala karcinom debelog crijeva i jetre te putuje na kemoterapiju i kao imuno kompromitirana osoba ne bi smjela koristi javni prijevoz. HZZO joj je odbio nadoknaditi trošak prijevoza upućujući na Pravilnik i Pilot projekt Vlade kojim joj je osigurano besplatno korištenje vlaka.

Primjer je i pacijent kojemu je indicirana dnevna fizikalna terapija zbog otežanog kretanja u ustanovi izvan mjesta njegovog prebivališta, a koji bi putujući s vlakom dnevno morao pješačiti sveukupno 12 kilometara ili platiti prijevoz za tu udaljenost, kako bi od kuće došao do kolodvora, pa do zdravstvene ustanove i istim putem natrag kući - kazala nam je.

Do ovakve prakse, kaže, dovodi trenutni Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Prema njemu, osigurana osoba nema pravo na naknadu troškova javnog prijevoza ako je "prema posebnim propisima odnosno drugim aktima nadležnih tijela u cijelosti oslobođena njihovoga plaćanja" (npr. priznato pravo na besplatan prijevoz: djece do određene dobi, učenika, osoba starijih od 65 godina i sl.).

- Prvo, javni prijevoz općenito, pa ni vlak, nije u praksi doista dostupan onima kojima je potrebno liječenje, a žive daleko od željezničkog kolodvora ili idu u zdravstvenu ustanovu daleko od kolodvora. Drugo, vozni red može biti potpuno neprikladan za zakazani termin što onda znači neprimjereno dugo čekanje za starije koji idu na liječenje. I treće, kod nekih zdravstvenih stanja nije ni preporučljivo koristiti javni prijevoz, a i sami uvjeti u vlakovima u Hrvatskoj nisu uvijek prikladni za starije osobe s ozbiljnim zdravstvenim problemima - poručila je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

HZZO: Ako na najkraćoj relaciji prometuje javni prijevoznik čijih troškova je osigurana osoba oslobođena..

Kontaktirali smo HZZO iz kojeg su poručili da osigurana osoba koja je upućena na liječenje izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta i koja ne ispunjava uvjete za sanitetski prijevoz, ima pravo na naknadu za troškove prijevoza ako je upućena u ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno ordinaciju ugovorenog doktora privatne prakse ili ugovornom isporučitelju pomagala, u mjesto koje je udaljeno 50 i više kilometara od mjesta njezina prebivališta odnosno boravišta.

- Pod naknadom za troškove prijevoza podrazumijeva se naknada za troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvima po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika. Navedeno znači da se naknada za troškove prijevoza ne određuje u odnosu na stvarne troškove koje je pojedina osigurana osoba imala putujući od mjesta svoga prebivališta odnosno boravišta (mjesto polaska) do ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala (mjesto upućivanja) nego u odnosu na cijenu prijevoza javnim prijevoznim sredstvom prema najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika, a relaciju kojom će putovati i prijevozno sredstvo osigurana osoba bira prema vlastitom izboru, uključujući i osobni automobil - odgovorili su iz HZZO-a za 24sata.

Iako je prijevoz vlakom za određene kategorije osoba prema Pilot projektu Vlade Republike Hrvatske besplatan to ne znači, ističu u HZZO-u, da osigurane osobe radi korištenja zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta moraju koristiti prijevoz vlakom već da i nadalje mogu putovati prijevoznim sredstvom po vlastitom izboru kako su putovale i prije Pilot projekta.

- Međutim ako na najkraćoj relaciji prometuje javni prijevoznik čijih troškova je osigurana osoba oslobođena te ih stoga niti nema, osigurana osoba ne može ostvariti pravo na njihovu nadoknadu. Stoga u postupku ostvarivanja prava osigurane osobe ne dokazuju da su koristile javno prijevozno sredstvo na način da prilažu kupljenu kartu niti je za ostvarivanje istog od utjecaja kada prometuje određeni javni prijevoznik na toj relaciji - odgovorili su nam i dodali da je Pravilnikom utvrđeno da osigurana osoba nema pravo na naknadu troškova javnog prijevoza ako je prema posebnim propisima oslobođena njihova plaćanja (primjerice priznato pravo na besplatan prijevoz djece do određene dobi, učenika ili osoba starijih od 65 godina) jer u tom slučaju također nema troškova javnoga prijevoza.

- Ujedno napominjemo da ako od mjesta polaska do mjesta upućivanja prometuje vlak, a osigurana osoba je oslobođena spomenutih troškova, no to nije najkraća relacija na kojoj prometuje javni prijevoznik, osigurana osoba može ostvariti pravo na naknadu za troškove prijevoza u visini najjeftinije karte javnog prijevoznika koji prometuje na najkraćoj relaciji, primjerice iznos najjeftinije autobusne karte. U slučaju da osigurana osoba zbog svog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti koristiti javni prijevoz, odnosno ako je nepokretna, teško pokretna ili zbog prirode bolesti joj nije preporučeno samostalno kretanje, izabrani doktor odlučuje o izdavanju naloga za sanitetski prijevoz - poručuje HZZO.

Darijo Jurišić, pravobranitelj za osobe s invaliditetom kaže kako su tijekom 2024. godine zaprimili upite i pritužbe osoba s invaliditetom starijih od 65 godina, roditelja djece s teškoćama u razvoju i udruga osoba invaliditetom, vezano za nemogućnost ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza zbog odlaska u zdravstvenu ustanovu i povratka kući, na koju su imali pravo na temelju Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

- Naime, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pozivajući se na Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 13. prosinca 2023. godine kojim je na temelju Pilot projekta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uveden besplatni željeznički prijevoz umirovljenika i osoba starijih od 65 godina, više ne priznaje pravo na naknadu troškova prijevoza u svrhu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom: Osobama s teškoćama je otežan ulazak u vlak

Do stupanja na snagu navedene odluke, osobe s invaliditetom starije životne dobi koje nisu mogle ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u mjestu prebivališta bile su upućivane u veće zdravstvene ustanove te su imale pravo na naknadu troškove prijevoza u svrhu liječenja. Međutim, uvođenjem Pilot projekta besplatnog željezničkog prijevoza, osoba s invaliditetom kojoj zbog vrste invaliditeta ne odgovora željeznički prijevoz kao besplatna mogućnost prijevoza, troškove druge vrste prijevoza podmiruje samostalno - navodi Jurišić u odgovoru za 24sata.

Razlozi nemogućnosti ili otežanog korištenja besplatnog željezničkog prijevoza su, kaže, objektivne naravi, a proizlaze iz specifičnosti pojedine vrste invaliditeta, što u interakciji s barijerama poput otežanog ulaska u vlak osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica budući da nisu svi vlakovi niskopodni i pristupačni niti sve željezničke stanice prilagođene, često nepostojanje prilagođenog sanitarnog čvora u vlaku, dodatno izlaganje štetnim utjecajima okoline kojima su podložniji imunokompromitirajući onkološki pacijenti, negativno utječe na njihovo psihofizičko stanje.

- Problematično je i usklađivanja voznog reda s terminima u bolnicama, vlak kroz ruralna područja prometuje rijetko, zatim i sama udaljenost željezničke postaje od zdravstvene ustanove/kuće ima za posljedicu ili samostalno hodanje osoba s tjelesnim oštećenjima (primjerice osobe s amputacijom, onkoloških bolesnika, dijaliziranih bolesnika i dr.) ili plaćanje taksi prijevoza povećava troškove i otežava organizaciju odlaska liječniku ukoliko osoba ne želi snositi troškove samostalnog prijevoza.

Donesena odluka i utvrđeni ciljevi pilot projekta nisu primjenjivi na skupinu osoba koja zbog svog invaliditeta nije u mogućnosti koristiti ovu mjeru. Također, mišljenja smo kako je potrebno propisati iznimke da bi osobe s invaliditetom i nadalje imale izbor i bile u mogućnosti ostvarivati pravo na naknadu troškova prijevoza u svezi korištenja prava na zdravstvenu zaštitu ukoliko je njihov invaliditet takve naravi da korištenje javnog željezničkog prijevoza može dodatno ugroziti zdravlje ili stvoriti dodatne barijere s kojima se djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji, odnosno osobe s invaliditetom trebaju suočavati, nositi i rješavati - navodi Jurišić.