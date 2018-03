'Siguran sam 99 posto da kosti pripadaju Ameliji Earhart...'

Kosti koje su pronađene na pacifičkom otoku sa sigurnošću od 99 posto pripadaju Ameliji Earhart, tvrde znanstvenici. Legendarna avijatičarka nestala je 1937. godine i dosad nije pronađena.

Richard Jantz sa sveučilišta u Tennesseeu uvjeren je da je riješio misterij.

Tvrdi da je dokazao kako su kosti koje su pronađene 1940. godine na otoku Nikumaroro upravo kosti nestale avijatičarke. Kosti su u međuvremenu poslane na analizu u Fidži gdje ih je znanstvenik David Winn Hoodless izmjerio. Kosti su u međuvremenu nestale, ali je Jantz usporedio s mjerama Amelije Earhart i zaključio da se mjere slažu.

- Uspjeli smo izmjeriti dužinu njezine ramene i palčane kosti na fotografijama na kojima je to bilo mjerljivo. Dobro smo mogli procijeniti i duljinu njezine potkoljenice. Tri kosti koje su pronađene na otoku Nikumaroro usporedili smo s mjerama Amelije Earhart. Rezultati su vrlo slični - kaže Jantz. Znanstvenici su usporedili kosti sa spomenutog otoka s 2776 drugih ljudi i našli su samo 17 njih čije dimenzije odgovaraju više nego Ameliji. Samo dvije od njih su bile žene.

- Vrlo su male šanse da bi neka druga nasumično izabrana osoba mogla imati toliko sličnost s kostima pronađenima na otoku Nikumaroro - kaže Jantz, piše Daily Mail.

Amelia Earhart je prva žena koja je zrakoplovom, kao putnik, preletjela Atlantski ocean i to između 17. i 18. lipnja 1928. godine s pilotom Wilmerom Stultzom. U povijest je ušla i kao prva žena koja je sama preletjela sjeverni Atlantik i to od 20. do 21. svibnja 1932. Letjela je sama od Havaja do Kalifornije. Let je trajao 18 sati i 16 minuta te je preletjela 3860 kilometara.

Prije svojeg 40. rođendana krenula je zrakoplovom na put oko svijeta. Letjela je zrakoplovom Lockheed Model 10 Electra. Prvi pokušaj je prekinut u ožujku 1937. godine na Havajima zbog nesreće prilikom uzlijetanja. Srećom, tada nitko nije ozlijeđen. Earhart i njezin navigator Fred Noonan krenuli su opet 21. svibnja 1937. Preletjela je dvije trećine svojeg puta. Amelia je 2. srpnja krenula iz Nove Gvineje i trebala je preletjeti zadnji dio puta.

Krenula je prema otoku Howland gdje je trebala napraviti još jednu pauzu kako bi nalili gorivo i kako bi se odmorila. Međutim na taj otok nikada nije sletjela. Otada joj se gubi svaki trag. Bila to jedna od većih potraga u povijesti zrakoplovstva. Tražili su je od 2. do 19. srpnja kada su američke vlasti odustale od potrage. U potrazi su sudjelovali 64 zrakoplova i osam ratnih brodova. Pretražili su više od 402.000 četvornih kilometara Tihog oceana i sve je to koštalo oko četiri milijuna dolara. Earhart je proglašena "nestalom, vjerojatno mrtvom". Prema službenim informacijama njeno tijelo, tijelo Freda Noonana kao ni ostaci zrakoplova nikada nisu pronađeni. Ipak, 2014. je grupa ljudi koji godinama istražuju nestanak Amelije Earhart priopćila da su identificirali dio njezinog aviona. Dio je pronađen još 1991. godine na nenastanjenom pacifičkom atolu Nikumaroro.