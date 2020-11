'Sretan sam što sam iz Hrvatske jer mi smo normalna zemlja'

Odustao od polemike: Kako je Plenković odlučio ignorirati Milanovića Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u posjetu Koprivnici. U povodu Dana grada ondje je održana svečana sjednica Gradskog vijeća.

<p> - Razgovarali smo o tome što se dogodilo. Niti on niti ja nismo izvršna vlast. To su sve mladi muškarci, to je grupa na koju treba obratiti posebnu pažnju. Ljudi su bili krajnje umjereni. Kako je taj mladić došao u situaciju da se samoradikalizira, to je užas - rekao je Milanović o napadu u Austriji, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a571704/UZIVO-Zoran-Milanovc-daje-izjavu-za-medije-u-Koprivnici.html">N1</a>.</p><p>- Ne sviđa mi se način na koji BH mediji opisuju način na koji hrvatska policija tretira migrante. Ti tekstovi su intonirani kao da je Hrvatske neprijatelj muslimana. To je vrlo ružno i opasno - ističe Milanović.</p><p>- Izjave predsjednika Macrona su izjave koje od francuskog predsjednika očekuješ. Radi se o pojedincima i grupama ljudi na koje treba obratiti pažnju - govori.</p><p>- Nadam se da ovakav način ponašanja nije naznaka kako će se ponašati na čelu Europske unije - rekao je Milanović na Janšinu čestitku Donaldu Trumpu.</p><p>- Znate tko ima moje simpatije, ali ja bih pričekao da se prebroje glasovi. To što je napravio Janša se ne radi - rekao je Milanović i dodao da nije pobornik glasanja poštom. Čini se da sve ipak ide Bidenu u prilog, ali ponavlja da treba pričekati.</p><p>- Vidim da se Trump žali Vrhovnom sudu koji je nakrcao svojim ljudima. Sretan sam što sam iz Hrvatske jer smo normalna zemlja. Ono što se tamo događa nije normalno - poručio je.</p><p>- Joe Biden nije nikakav baletan i svilenko. To je jedan čovjek koji ima sjajan stav, ali je već zašao u godine - ističe Milanović.</p><p>Osvrnuo se i na to hoće li doći u Kolonu sjećanja u Vukovaru.</p><p>- Vrlo rado. Nadam se da neće kontaminirati to sve skupa. I kad sam imao utjecaja nisam nasilnike rastjerivao policije i vodenim topovima - rekao je.</p><p>Komentirao je stanje u KB Dubrava.</p><p>- Ministar je odgovoran za stanje. On je taj koji bi trebao rasporediti ljude i opremu. Respiratora ima navodno 1200 u Hrvatskoj, gdje su - pita se Milanović.</p><p> </p>