'Siguran sam, netko me želi ubiti': Požeo pet ručnih bombi

U ponedjeljak sam u svom polju prema Prespi na bjelovarskom području kombajnom brao kukuruz i sve je bilo u redu. Lijep dan, kao rođen za posao. Odjednom se kombajn oko 15.30 podigao i potom su odjeknule tri eksplozije, koje su me izbacile iz sjedala – kazao nam je 66-godišnji Miroslav Šulc iz Prespe, prigradskog naselja Bjelovara.

Nasreću, Miroslav nije ozlijeđen, ali tvrdi da ne zna kako je preživio šok.

- Toliko sam se tresao da sam jedva izašao iz kabine - kaže nam Miroslav.

Šteta na kombajnu je, prema prvim procjenama, veća od 75.000 kuna. Otišli su gume, diferencijal, hidromotor te podvozje. Šteta bi bila mnogo veća da preostale dvije bombe nisu sasjekli noževi berača te one nisu eksplodirale. U utorak prijepodne bjelovarski pirotehničari i kriminalisti pretraživali su kombajn i okolno područje. Iz glasnogovorništva bjelovarske policije potvrdili su nam da su očevid i kriminalističko istraživanje u tijeku.

- Siguran sam da je to pokušaj ubojstva. Imam neke predosjećaje, a to ću podijeliti s policijom. Nisam nikome ništa dužan, radio sam u svom polju i brao svoj kukuruz. Ne mogu shvatiti što je ljudima jer to nije prvi put da imam sličnu situaciju – pojašnjava Šulc. Kaže da mu je prije tri godine netko u polje stavio 36 šipki željeza za armiranje. Godinu dana kasnije (2017.), ponovno željezo za armiranje, ali manjeg profila, koje je kombajn djelomično samljeo, ali je šteta bila velika.

Slične stvari događale su se i drugim poljoprivrednicima ranijih godina kad su nailazili na eksplozive ili metale preko kojih bi strojevi prolazili. Jozo Pek iz Slavonije kombajnom je dva puta naletio na minu. I ranije je orao njivu pa isključuje da je to slučajno.

Siniši Bugarinu iz Treme kod Križevaca u manje od mjesec dana 2016. uništena su tri silokombajna kad je netko u kukuruz stavio inoks. Te godine je i Alen Beštek iz susjednog Sv. Ivana Žabna silokombajnom silirao kukuruz te osjetio lom u stroju. Obojica su nam tad rekli da su sigurni kako je netko podmetnuo komade metala.