'Sigurno će se više puta slomiti. Nikad prije nije bio u ovakvoj situaciji. Mogao bi se i osvetiti'

'Brinem se zbog toga što će Donald učiniti da izbaci taj bijes iz sebe. Otići će koliko god daleko može da delegitimizira novu administraciju, zatim će donijeti pomilovanja koja će nas demoralizirati i potpisati gomilu izvršnih naredbi', poručila je Trumpova nećakinja

<p>Evo kako se najveći i najponosniji ego na planeti nosi s gubitkom na američkim predsjedničkim izborima - ne suočava se s njime uopće.</p><p>Mary Trump, 'omiljena' nećakinja Donalda Trumpa za <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/08/mary-trump-on-the-end-of-uncle-donald-all-he-has-now-is-breaking-things" target="_blank">Guardian </a>je rekla da se on nikada nije našao u takvoj situaciji.</p><p><strong>POGLEDAJ VIDEO:</strong></p><p>- Sigurno će se više puta slomiti. Nikad prije nije bio u ovakvoj situaciji. Zanimljivo je da Donald u cijelom svom životu nikada nije ništa legitimno osvojio, ali pošto su mu ljudi na putu toliko omogućili, on nikada nije ništa izgubio, samo dobio. On je vrsta osobe koja misli da čak i ako kradete i varate da biste pobijedili, zaslužujete pobjedu.</p><p>Ali ovdje ima neke pjesničke pravde jer vara već mjesecima. Sad se njegova taktika vraća da ga ugrize. Rekao je republikancima da ne glasaju poštom, što nisu ni napravili i sada mu sve to vratilo. Bidenovo preuzimanje vodstva moralo je biti poput sporog mučenja, ali ovaj je neuspjeh sam sebi namjestio.</p><p>Činjenica da su republikanci u Kongresu i Senatu prošli bolje nego što se očekivalo, izvanredno će ga naljutiti. Znači da su ljudi na ovim izborima glasali protiv Donalda Trumpa, ali ne nužno i protiv ove stranke. To će dodati toliko soli njegovim narcisoidnim ranama.</p><p>Brinem se zbog toga što će Donald učiniti da izbaci taj bijes iz sebe. Otići će koliko god daleko može da delegitimizira novu administraciju, zatim će donijeti pomilovanja koja će nas demoralizirati i potpisati gomilu izvršnih naredbi. Zapamtite, on će i dalje biti zadužen za američki odgovor na pandemiju. Tada bi pod njegovim nadzorom mogao biti milijun Amerikanaca mrtvih. Ako misli da on ide prema dnu, mogao bi i nas, svoju obitelj povući za sobom - smatra Trumpova nećakinja Mary, inače psihologinja i očigledno 'crna ovca' u obitelji.</p>