'Prekretnica rata u Ukrajini bila je nakon ofenzive u Harkivu. Rusi su tada bezglavo bježali'

Prekretnica glede rata u Ukrajini nije ovo što se dogodilo u Hersonu, već je prekretnica kada su Ukrajinci započeli ofenzivu na sjeveru kod Harkiva, rekao je Marinko Ogorec, sigurnosni stručnjak s Veleučilišta Velika Gorica u HRT-ovoj emisiji U mreži prvog.

- Na neki se način radi o vojnoj pobjedi, no ovdje su i Rusi ostvarili ono što nisu kod Harkiva. Tamo oni nisu izvukli snage nego je to bilo doslovno bježanje i bezglavo su se izvlačili. Izvlačenje iz Hersona je bilo organizirano, provedeno po svim pravilima - naglasio je te dodao da je u Hersonu pobjeda, ali to nije kraj rata.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić istaknuo je kako je prekretnica u ratu bila odustajanje od osvajanja Kijeva, a druga je prekretnica bila ukrajinska protuofenziva na sjeveroistoku.

- Ovo zadnje povlačenje Rusije je značajno, prije svega, u simboličnom smislu. Rusi su se povukli sa svog vlastitog teritorija. U tom je smislu to poruka i političkoj javnosti u Rusiji, ali i u Ukrajini, rekao je te dodao kako je problem u Ukrajini taj što ukrajinske snage dolaze na teritorij koji je uništen - naglasio je.

Ogorec smatra da Rusi trenutno nemaju snage za veću ofenzivu, već da oni trenutno rade stratešku obranu. Avdagić govori kako Rusija ima veliki problem. Osim demoralizirane vojske, demoralizirana je i čitava zemlja.

Najčitaniji članci