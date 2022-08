Silovali su curicu, prijetili joj i ucjenjivali je. Umjesto u zatvoru silovatelj je sad u bijegu. Kako?

Još jučer kolovođa grupnog i bestijalnog silovanja maloljetnice bio je u bijegu od zakona. Naime, sve do kraja srpnja mladić iz okolice Zadra bio je prvoosumnjičenik u postupku dugom dvije godine, ali nakon čitanja presude u sudnici sutkinje Sandre Radanović, koja mu je izrekla zatvorsku kaznu od sedam godina za sedam kaznenih djela, postao je osuđenik. Na izricanju presude nije se pojavio, kao ni drugi okrivljenici. Da jest, odmah bi ga pravosudni policajci odveli u istražni zatvor, s kojim sudnice zadarskog Županijskog suda dijele zgradu.

Mladi mještani iz jednog velikog zadarskog sela su 13 mjeseci zlostavljali, silovali, maltretirali i ucjenjivali 15-godišnju sumještanku. Horor ljeto počelo je u srpnju 2018., a završilo u kolovozu 2019. godine, I to sa sedam podignutih kaznenih prijava, a potom i sedam potvrđenih optužnica koje su podignute početkom svibnja 2020. godine. Zadarski policajci pod vodstvom tadašnjeg krim inspektora Bore Mršića obavili su temeljit i detaljan posao.

No na optuženičku klupu sjedaju šestorica. S cijelog suđenja je javnost isključena, žrtva je imala tek 15 godina. Monstruozniji je podatak da je djevojka posebnog psihičkog stanja, a njezini sumještani su to sve znali i debelo iskorištavali.

Optužnicom ŽDO-a, sedam mladića, među kojima su četvorica tad imali 20, a jedan 19 godina te dvojica 17 i 18 godina, optuženi su za počinjenje više teških kaznenih djela protiv spolne slobode.

Djevojčica je postala žrtva masovnog seksualnog iživljavanja mladića kad joj je bilo 15 godina. Silovanja su ponekad snimali mobitelom, čime su ucjenjivali djevojku kako bi od nje iznudili nove seksualne odnose. Prijetili su joj da će filmove poslati njenim roditeljima i prijateljima ako ne pristane na seks. Nije dovoljno što svi u malim mjestima znaju sve, nego su mladići najprije bili pušteni pa vraćeni u istražni zatvor. I to odlukom suca istrage Ivana Markovića, koji je potom dobivao prijetnje, pa je zatražio i dobio policijsku zaštitu. Žrtva, pak, nije dobila - ništa, živi u istome mjestu, kao i seksualni predatori, njezini mučitelji.

Diljem Hrvatske tad su organizirani prosvjedi pod geslom "Pravda za djevojčice" te su tako podržali žrtvu koja se nikad nije oglasila. Postupak koji je uslijedio trajao je nešto više od dvije godine. Nepravomoćnom presudom sva šestorica su proglašena krivima. Krajem srpnja presuda je objavljena javno, a samo suđenje je bilo tajno. Više od pola sata sutkinja Sandra Radanović je nabrajala sva zlodjela koja su brutalnoj šestorci u postupku dokazana.

Sve je počelo u srpnju 2018. zatvaranjem maloljetnice u kuću. Zatvorili su je u sobu i silovali. Sve su snimili. Nije bilo govora o pristanku, iako su se okrivljenici branili lažima da je žrtva na sve pristala po međusobnom dogovoru. Policija je, pak, dokazala, a sud potvrdio da pristanka nije bilo, da je imala samo 15 godina, te je bila u posebnoj ranjivoj dobi. Detalji koje je čitala sutkinja Radanović bili su suvišno mučni. Nevjerojatno je bilo ih slušati, a kamoli zamisliti da su mladi ljudi to sposobni učiniti.

Zlostavljanje nakon silovanja u kući potom se nastavilo u autobusu u kojemu su je napastovali, govoreći joj pritom da postoje snimke, s kojima su je i ucjenjivali. Cijelo vrijeme, a radi se o 13 mjeseci, žrtvu su progonili gdje god su naišli na nju jer su se međusobno poznavali. Nisu im smetala grupna počinjenja teških kaznenih djela protiv spolne slobode.

U čitanju presude se tako moglo čuti da su je zlostavljali u kafićima, pritom silovali na šanku, a da nitko nije reagirao. Tukli su je, prijetili ubojstvom te da će završiti i na psihijatriji. Žrtva se i branila, ali je čopor bio veći i jači. Žrtvu su nalazili na plažama pa su je tamo izudarali pred prijateljicom. Nisu birali načine ni mjesta. Za sve su kažnjeni, čini se i suviše blagim zatvorskim kaznama.

Prvookrivljeni je dobio jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora, a kako je kazna veća od pet, on se po sili zakona već po izricanju nepravomoćne presude morao pojaviti u zadarskom pritvoru, ali za njim je zadarski Županijski sud raspisao potjernicu. Drugookrivljeniku su dosuđene dvije godine i šest mjeseci zatvora, trećeokrivljenom kazna od godine dane, kao i četvrtookrivljenom. U monstruoznim kaznenim djelima su sudjelovali i tad maloljetnici koji su bili uz bok punoljetnicima kad je sutkinja čitala zašto su kažnjeni. Petookrivljeni je dobio uvjetnu kaznu od tri godine, neće ići u maloljetnički zatvor, a šestookrivljeni je dobio psihosocijalni tretman i 100 sati rada za opće dobro, i to preporuka da mu se daju komunalni poslovi. Dok se iščekuje da barem prvi osuđenik ode na izdržavanje kazne, ostala petorica će koristiti institut žalbe sve do pravomoćnosti presude. Žrtva sad ima 19 godina i neizbrisivi trag traume koju je proživjela od vlastitih sumještana koje je dobro poznavala.

