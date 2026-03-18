Državljanin Azerbajdžana navodno je sredinom ožujka silovao ženu. Sud mu je odmah odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega
OPASNOST OD BIJEGA
Azerbajdžanac (19) u Dalmaciji silovao Poljakinju. U pritvoru je
Čitanje članka: < 1 min
Mladi državljanin Azerbajdžana (19) završio je iza rešetaka nakon što je osumnjičen za teško kazneno djelo silovanja na području Splitsko-dalmatinske županije. Kako je objavilo Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, sve se dogodilo sredinom ožujka ove godine, a žrtva je državljanka Poljske. Istražitelji sumnjaju da je mladić nad njom izvršio spolni odnos bez njezina pristanka i to uz uporabu sile.
Nakon što su ga ispitali, tužitelji su zatražili da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.
Sudac istrage Županijskog suda u Splitu prihvatio je njihov prijedlog. Osumnjičeni 19-godišnjak tako ostaje u pritvoru dok traje istraga.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku