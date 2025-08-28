Silovao i tukao muškarca (71) na sjeveru Hrvatske: Preminuo je, DORH je digao optužnicu

Županijsko državno odvjetništvo u nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv muškarca (36) zbog ubojstva, teškog kaznenog djela protiv spolne slobode i krađe na sjeveru Hrvatske.

- Optužnicom se 36-godišnji okrivljenik tereti da je 8. ožujka 2025. u kući u, uz uporabu fizičke sile i noža izvršio nad 71-godišnjakom spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem, a nakon toga, pristajući da ga usmrti, zadao mu više udaraca rukama, nogama i metalnom šipkom po glavi i tijelu i nanio mu teške i po život opasne ozljede - navodi policija.

Muškarac je preminuo 5. svibnja, a dok je ležao na podu optuženik mu je uzeo i zadržao za sebe njegov novčanik s novcem i bankovnim karticama te mobitele.

U optužnici je državno odvjetništvo predložilo da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.