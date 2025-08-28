Policija u spektakularnoj akciji pronašla hrpu droga: Novac od dilanja skrivali među pizzama

Ukupno osam ljudi, državljana hrvatske i Češke, sumnjiče da su kao pripadnici kriminalne ćelije tzv. Balkanskog kartela, raspolagali s najmanje 30 kilograma kokaina od čije preprodaje su zaradili 850.000 eura, a tijekom pretraga prostorija koje koriste istražitelji su našli i zaplijenili još gomilu droge.

Ta je zločinačka organizacija, navodi Uskok, djelovala najmanje od početka ožujka 2024. do 27. kolovoza 2025., na području Hrvatske i Češke, a, kako neslužbeno doznajemo, sumnja se da ju je oformio Nikola L.

Upravo je on, vjeruju istražitelji, dogovarao i financirao nabavu kokaina od još nepoznate osobe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata te drugih dobavljača, kao i njegov prijevoz u Hrvatsku gdje je kokain pohranjivao i skrivao u, za te svrhe, posebno unajmljenim garažama radi daljnje preprodaje kupcima i drugim dilerima.

Među osumnjičenima su još, neslužbeno doznajemo, Vlado L., Dejan N., Marko D., Slavko K., Karlo P. te Tea B.

Dejan i Karlo optuženi su u akciji Tebra kao dio grupe koja je prokrijumčarila 16 tona marihuane, a Dejan je obuhvaćem optužnicom i kao dio narkoskupine, koju je, smatra tužiteljstvo, vodio Viktor Milaković.

Kao što je uobičajeno, svi su članovi zločinačkog udruženja imali točno određene zadatke pa su tako neki bili zaduženi za pronalazak pogodnih lokacija, za dogovaranje i plaćanje troškova najma garaža u kojima su zatim dopremljeni kokain skrivali i pripremali za daljnju prodaju putem tzv. kurira. Neki su kokain isporučivali kupcima i preprodavačima te od njih preuzimali novac, koji su pohranjivali u sefovima u raznim ugostiteljskim objektima, među kojima su kafić i pizzerija u samom centru Zagreba.

Nikola je nabavljao i "kripitirane" mobitele kojima su se članovi služili u komunikaciji, a u slučaju njihovih uhićenja, organizirao je te financirao plaćanje troškova njihove obrane. Također, smatra Uskok, organizirao je i prijevoz kokaina iz Hrvatske u Češku.

Uhićeni su u akciji kodnog imena SENIA, koju je inicirala i predvodila hrvatska policije uz potporu EUROPOLA, Ureda DEA-e u Zagrebu te Nacionalne agencije za borbu protiv droga češke policije.

Primarna kriminalna djelatnost ove narkoskupine, priopćili su iz zagrebačke policije, bila je organizacija nabave i krijumčarenja značajnih količina kokaina iz država Latinske Amerike te njegova daljnja distribucija na području Hrvatske, Češke i drugih europskih država.

U finalizaciju akcije koja je trajala više od godinu dana i tijekom koje su tajno nadzirali i pratili članove skupine, krenuli su u srijedu kad je uhićeno devet hrvatskih državljana, među kojima su i neki od ranije dobro poznati policiji.

Pretražili su stanove, garaže i vozila na 16 lokacija u Hrvatskoj, na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske, kao i na dvije lokacije u Češkoj.

Tijekom tih pretraga pronašli su i oduzeli hrpu raznih vrsta droga, oružje, novac... Konkretno, 208.739 kilograma konoplje, 7, 3 kilograma amfetamina, 7220 komada ecstasyja, 7,3 kilograma kokaina, 4,3 kilograma smole konoplje i više od kilogram MDMA.

Također, osumnjičenici su imali revolver TAURUS BRASIL, kalibra 38 spec, pištolj GRAND POWER model G9A, 115 komada pištoljskog streljiva raznovrsnog kalibra, kao i 27 mobilnih uređaja i 4 prijenosna računala, koje će zasigurno vještačiti u nastavku istrage.

Policija je pronašla i 10 digitalnih vaga za precizno mjerenje težine, dva uređaja za vakumiranje droge i brojač novca, dva ručna sata ''Rolex'' i 26 komada skupocjenih torbica poznatih brandova, osobni automobil Mercedes A klase kao i osobni automobil BMW, model X 5 te oko 33.000 eura za koje se sumnja da potječu od preprodaje droge.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, policija je protiv osam osumnjičenika podnijela kaznenu prijavu Uskoku, dok su protiv još dvoje uhićenih u sklopu iste akcije, podnijeli kaznenu prijavu Općinskom kaznenom odvjetništvu u Zagrebu.

Kako doznajemo nakon završetka ročišta na Županijskog sudu u Zagrebu, svima je određen istražni zatvor. Svi osumnjičeni negirali su djelo. Zamjenik ravnatelja Uskoka Mario Grubišić izjavio je kako je i za češkog državljanina određen istražni zatvor te da se i dalje traga za njim.