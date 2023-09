Silovatelj pasa Ivor od danas je slobodan čovjek: Više mu ne mogu suditi za iste zločine

Ne može ga se kazneno progoniti za isto djelo, ukida se Europski uhidbeni nalog koji je za njim bio izdan radi uhićenja i izručenja Hrvatskoj. Može putovati, napustiti Belgiju, Ivor Ivanišević sad može što hoće. Sada je slobodan čovjek. Potvrdio nam je to jučer odvjetnik Boris Vinčić, jedan od Ivorovih branitelja.

Apsolutna zastara progona Ivora Ivaniševića za višegodišnje silovanje psa nastupa danas, 21. rujna 2023. To znači da mu se više ne može suditi za kazneno djelo mučenja ili ubijanja životinja, za koje je dvaput bio nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora. Neće ići u zatvor izuzev vremena koje je, neposredno nakon uhićenja, proveo u istražnom zatvoru od 23. rujna do 7. listopada 2015. Slučaj je to koji je zgrozio hrvatsku javnost i zbog kojeg je 80 udruga za zaštitu životinja pisalo premijeru Andreju Plenkoviću tražeći žurni sastanak kako bi se pronašlo rješenje da se spriječi zastara. No bio je početak rujna, vrijeme je već opasno curilo, a ni premijer ni ministar pravosuđa, pa ni Općinski kazneni sud u Zagrebu, na kojemu se vodio postupak, više nisu imali vremena ni prostora kako bi spriječili neizbježno.

- Određena procedura postoji s razlogom i ona se treba poštovati - rekao nam je tad odvjetnik Ivan Orešković.

Oglasili su se danas i iz udruge Prijatelji životinja te poručili kako su obavijestili belgijske organizacije da među njima živi silovatelj pasa.

U dopisu navode da očekuju da je hrvatsko pravosuđe iz ovoga nešto naučilo i da se više nikada neće dogoditi da pravda zakaže na ovako ozbiljan i sramotan način. Nadu u to daje im najava izmjena Kaznenog zakona prema kojima će se povećati maksimalne kazne za mučenje i ubijanje životinja, a time i rok za zastaru, te će se napuštanje životinja napokon sankcionirati kaznom zatvora.

Istaknuli su da je užasavajuće što je Ivanišević sada slobodan, može nastaviti u inozemstvu raditi gnjusne zločine i raspačavati pornografski sadržaj sa životinjama, i to sve bez kazne i ljage na svojem imenu. Ovo bi ga moglo ohrabriti pa bi mogao raditi i gore stvari jer je osnažen nedjelovanjem institucija i izostankom kazne, kažu iz udruge.

Podsjetimo, Ivora, inače zaposlenika Europskog parlamenta, teretili su da je od 2009. do 21. rujna 2015. godine na različitim adresama na području Hrvatske i u stanu u Zagrebu, koji je koristio u Ulici braće Cvijića, s ciljem zadovoljavanja svog spolnog nagona te pristajući da psu nanese bespotrebne boli i patnje, seksualno općio sa svojim psom, ženkom pasmine rodezijski gonič lavova XiaXia Kimom. Time joj je nanosio bol i trajne povrede tijela te je izlagao patnji i strahu. Ustezanjem vode i hrane kod ženke je proizvodio umjetne reflekse kako bi dopuštala fizičko maltretiranje.

Početkom svibnja ove godine sutkinja Jasna Zoretić Rendulić, četvrta koja je rješavala spis, po drugi put ga je nepravomoćno osudila na godinu dana zatvora i odredila da mora platiti sudske troškove u ukupnom iznosu od 4278,35 eura.

Ubrzo nakon toga, krajem svibnja, mediji su izvijestili da je Ivor uhićen u Belgiji, gdje se sve vrijeme nalazio, te da je u ekstradicijskom pritvoru. Očekivalo se da će temeljem Europskog uhidbenog naloga (EUN), koji je za njim na snazi još od travnja 2021., ubrzo biti izručen Hrvatskoj. No uslijedio je šok, Ivora su nakon ispitivanja pustili na slobodu, o čemu je MUP obavijestio sud 28. srpnja.

- I. I. je na slobodi pod uvjetima i sudac nije odredio njegovo uhićenje. Slučaj je iznijet pred vijeće, gdje je I. I. izjavio da je u njegovu slučaju već odlučeno u Hrvatskoj. Shodno tome, vijeće je odgodilo predmet dok se ne prikupi više informacija - izvijestio je sud MUP-ov ured za međunarodnu suradnju Sirene Hrvatska, što su im javili kolege iz Belgije.

Ivor je, čini se, uspio uvjeriti belgijske institucije da je kazneni progon koji se vodio protiv njega završen, iako je u tom trenutku tek bila donesena nepravomoćna presuda. Zbog toga ga je sud pustio, a od hrvatskog suda zatražio dodatne informacije.

Županijski sud u Zagrebu tad je već na sjednici vijeća povodom žalbi kako Ivora osobno, tako i njegovih branitelja, ukinuo prvostupanjsku presudu i vratio spis na ponovno suđenje. Donoseći tu odluku vjerojatno nisu bili svjesni da je prekasno za sve i da nikakvog suđenja neće i ne može biti. Presudu su ukinuli zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka.

Naime, proglašen je krivim da je s ciljem zadovoljavanja svog spolnog nagona te pristajući da psu nanese bespotrebne boli i patnje seksualno općio sa svojim psom. No sud nije obrazložio iz čega je vidljivo njegovo pristajanje da psu nanese bol i patnju. Također, u izreci i obrazloženju presude razlikuje se iznos troškova čije je plaćanje sud naložio Ivoru.

Čak su dali uputu prvostupanjskom sudu na koji će način ponovno izvesti sve dokaze i ocijeniti ih pojedinačno i međusobno povezano iako Ivor više neće sjesti na optuženičku klupu, barem ne zbog istih ovih optužbi.