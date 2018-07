Silvijina priča o mršavljenju koju morate pročitati!

„Smršavila sam 14 kilograma. Izgledam odlično i osjećam se puno bolje. Stara odjeća mi više ne pristaje, jer umjesto konfekcijskog broja 44 sada nosim 38,“ kaže Silvija, trgovačka zastupnica, o svom iskustvu mršavljenja.

Kakva su bila vaša prijašnja iskustva s gubitkom težine?

- Mislim da ne postoji dijeta koju nisam iskušala. Ispočetka, kao i većina ljudi, jedem manje. Iskušala sam također i dijetu s jajima i mučila samu sebe jer sam izbjegavala meso i slatkiše. Na kraju mi to ipak nije pomoglo da se riješim viška kilograma. Nastavila sam tražiti savršeno rješenje…

Što vas je sada motiviralo da smršavite?

- Dosadila mi je moja prekomjerna tjelesna težina i osjećaj težine nakon svakog obroka. Željela sam započeti nov i lijep život!

Foto: www.stockholmdiet.com

Zašto ste odabrali baš stokholmsku dijetu?

- Na internetu sam dosta čitala o stockholmskoj dijeti, no nisam obraćala pažnju na sve to. Na jednom sam događaju spomenula mršavljenje pa smo počeli razgovarati o toj dijeti. Čula sam dobre povratne informacije pa sam odlučila i sama probati dijetu. Prije nego što sam započela s dijetom, nadahnula me jedna djevojka koja je već bila na dijeti i ostvarila odlične rezultate. Čula sam frazu koja sam zapamtila: „Uživala sam gledati druge kako jedu bez uživanja i bez prestanka!“ To me je motiviralo da i sama probam dijetu.

Je li bilo teško slijediti pravila dijete?

- Nije teško pridržavati se dijete. Sve je bilo kako sam i očekivala: nisam osjećala glad i gubila sam kilograme. Prve sam rezultate vidjela već u prvom tjednu. Bili su fantastični. Zadovoljna sam svojim izgledom i onim što vidim u zrcalu. Odjeća mi je postala široka te umjesto konfekcijskog broja 44 sada nosim 38. Izgubila sam 14 kilograma i osjećam se odlično. Štoviše, sada pripremam ukusnu i zdravu hranu u kojoj uživa i moja obitelj.

Foto: www.stockholmdiet.com

Biste li drugima preporučili stokholmsku dijetu?

- Probajte! Zaljubite se ponovno u sebe i svoje tijelo! S ovom ćete dijetom procvjetati! Ne odgađajte i odmah naručite svoj plan stockholmske dijete!

Nemojte si lagati i uvjeravati se da će se stvari promijeniti same od sebe! Već sada napravite prvi korak prema predivnom tijelu! Samo danas! Prijavite se za modernu metodu mršavljenja uz popust od 80 %.

Kliknite ovdje – StockholmDiet.com – i izradite svoj individualni plan mršavljenja!

Tema: Promo sadržaj