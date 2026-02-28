Simptomi dekonstrukcije Crkve u Hrvata: Kad se vjera pretvara u plemenski projekt

Katoličku crkvu u Hrvatskoj danas ne rastavlja samo pritisak izvana, rastavlja se iznutra, uz puno tamjana, zastava i uvjerenja da se brani vjera. Najuspješniji oblici dekonstrukcije rijetko dolaze s transparentom “protiv Crkve”. Dolaze kao ponuda da Crkva postane nešto “korisnije”: nacionalni odjel za identitet, moralni servis za tuđe političke projekte, megafon za plemensku sigurnost. Kad pristane na tu ulogu, više je nitko ne mora rušiti. Dovoljno je da se sama reducira. Sve što se svede na pleme, s vremenom se i potroši.

