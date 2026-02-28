NOVI EXPRESS Najuspješniji oblici dekonstrukcije rijetko dolaze s transparentom ‘protiv Crkve’. Dolaze kao ponuda da Crkva postane nešto ‘korisnije’: nacionalni odjel za identitet, megafon za plemensku sigurnost
KOLUMNA TEOLOGA DALIBORA MILASA PLUS+
Simptomi dekonstrukcije Crkve u Hrvata: Kad se vjera pretvara u plemenski projekt
Čitanje članka: 3 min
Katoličku crkvu u Hrvatskoj danas ne rastavlja samo pritisak izvana, rastavlja se iznutra, uz puno tamjana, zastava i uvjerenja da se brani vjera. Najuspješniji oblici dekonstrukcije rijetko dolaze s transparentom “protiv Crkve”. Dolaze kao ponuda da Crkva postane nešto “korisnije”: nacionalni odjel za identitet, moralni servis za tuđe političke projekte, megafon za plemensku sigurnost. Kad pristane na tu ulogu, više je nitko ne mora rušiti. Dovoljno je da se sama reducira. Sve što se svede na pleme, s vremenom se i potroši.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku