Obavijesti

News

Komentari 1
KOLUMNA TEOLOGA DALIBORA MILASA PLUS+

Simptomi dekonstrukcije Crkve u Hrvata: Kad se vjera pretvara u plemenski projekt

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
Čitanje članka: 3 min
Simptomi dekonstrukcije Crkve u Hrvata: Kad se vjera pretvara u plemenski projekt
Povratak relikvija bl. Alojzija Stepinca iz Krašića u zagrebačku katedralu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

NOVI EXPRESS Najuspješniji oblici dekonstrukcije rijetko dolaze s transparentom ‘protiv Crkve’. Dolaze kao ponuda da Crkva postane nešto ‘korisnije’: nacionalni odjel za identitet, megafon za plemensku sigurnost

Admiral

Katoličku crkvu u Hrvatskoj danas ne rastavlja samo pritisak izvana, rastavlja se iznutra, uz puno tamjana, zastava i uvjerenja da se brani vjera. Najuspješniji oblici dekonstrukcije rijetko dolaze s transparentom “protiv Crkve”. Dolaze kao ponuda da Crkva postane nešto “korisnije”: nacionalni odjel za identitet, moralni servis za tuđe političke projekte, megafon za plemensku sigurnost. Kad pristane na tu ulogu, više je nitko ne mora rušiti. Dovoljno je da se sama reducira. Sve što se svede na pleme, s vremenom se i potroši.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...
EKSKLUZIVNO

Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...

Čelnik Siska je poslao dokaze koje objavljujemo i po kojima tvornica nije u skladu s prostornim planom iako je njegova prethodnica izdala suprotnu potvrdu. Ministarstvo će zbog toga srušiti ključni dokument za investiciju
NAPALI IRAN Zajednički udar Izralea i SAD, Iranci napali američku bazu u Bahreinu!
ESKALACIJA

NAPALI IRAN Zajednički udar Izralea i SAD, Iranci napali američku bazu u Bahreinu!

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026